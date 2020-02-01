Инвесторы Мальты на 50 млн евро построят в Украине гостиниц

Девелоперская компания из Мальты Von der Heyden Group открыла первый региональный офис в Киеве и планирует инвестировать на первом этапе 50 млн евро в коммерческую и жилую недвижимость в Киеве и Львове. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Инвестиции группы будут направлены в строительство офисов и гостиниц. Компания будет работать в партнерстве с локальными игроками.

"Рынок Украины стремительно развивается и становится более зрелым и привлекательным, поскольку страна продолжает укреплять свое институциональную среду и адаптировать свою экономику к европейским стандартам. По этим и другим причинам, рынок Украины является одним из приоритетных для Von der Heyden Group, предлагая интересные инвестиционные возможности. Имея подобный опыт в Польше, Группа намерена стать признанным долгосрочным игроком, одним из ведущих международных инвесторов в недвижимость Украины", — отметил Роберт Роттингхуис, генеральный директор Von der Heyden Group.

Отметим, что Von der Heyden Group работает на европейском рынке недвижимости с 1989 года в четырех направлениях: инвестиции в недвижимость, девелопмент, международная гостиничная группа IBB Hotel Collection, а также альтернативные инвестиции.

Компания развивает офисные здания класса "A" и гостиницы в центральных и стратегически важных местах на Мальте, в Германии, Польше, Испании.

Кроме того, компания специализируется на реконструкции исторических и знаковых зданий. Штат сотрудников насчитывает более 400 человек.

Von der Heyden Group имеет офисы и представительства на Мальте, в Варшаве, Познани, Люблине, Берлине, Мюнхене, Мадриде, Менорке, Амстердаме и Люксембурге.

Группа также имеет опыт реализации инвестиций и проектов в других городах, в частности в Нью-Йорке, Атланте, Лондоне, Дрездене и Лейпциге.

В марте 2017 года, Группа, выпустила корпоративные облигации на общую сумму в 25 млн евро, которые были размещены на Мальтийской фондовой бирже.



