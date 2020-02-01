Глава МВФ оценила выполнение Киевом условий фонда

Глава МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала ситуацию с предоставлением траншей Украине по новой программе, отметив "хороший прогресс" Киева в выполнении предварительных условий фонда. Об этом она сказала в комментарии Укринформу.

Она уточнила, что одним из условий было "представление бюджета, обоснованного в финансовом плане". В Фонде ожидают также "шаги, связанные с верховенством права", и пообещали следить за развитием этого вопроса в течение ближайших недель.





"Наша направленность заключается в том, чтобы поддержать Украину на пути к улучшению конкурентной среды", - добавила глава МВФ.





Георгиева также обратила внимание на определенные группы влияния, которые есть в Украине.





"Мы все признаем, что в стране существуют определенные заинтересованные круги, которые не обязательно помогают достичь инклюзивного роста", - отметила она.





Ранее премьер-министр Алексей Гончарук не смог назвать сроки новых траншей МВФ. О трехлетней программе на 5,5 миллиардов долларов договорились в начале декабря, но сроки ее утверждения Фондом до сих пор неизвестны







