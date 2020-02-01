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Новости
Экономика и Финансы
1 февраля 20, 09:27
Глава МВФ оценила выполнение Киевом условий фонда
Кристалина Георгиева
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Георгиева отметила "хороший прогресс" выполнения условий новой программы, но сроков выделения денег не назвала.

Глава МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала ситуацию с предоставлением траншей Украине по новой программе, отметив "хороший прогресс" Киева в выполнении предварительных условий фонда. Об этом она сказала в комментарии Укринформу.

Она уточнила, что одним из условий было "представление бюджета, обоснованного в финансовом плане". В Фонде ожидают также "шаги, связанные с верховенством права", и пообещали следить за развитием этого вопроса в течение ближайших недель.

"Наша направленность заключается в том, чтобы поддержать Украину на пути к улучшению конкурентной среды", - добавила глава МВФ. 

Георгиева также обратила внимание на определенные группы влияния, которые есть в Украине. 

"Мы все признаем, что в стране существуют определенные заинтересованные круги, которые не обязательно помогают достичь инклюзивного роста", - отметила она. 

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук не смог назвать сроки новых траншей МВФ. О трехлетней программе на 5,5 миллиардов долларов договорились в начале декабря, но сроки ее утверждения Фондом до сих пор неизвестны
bigmir.net
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