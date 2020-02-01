"Укравтодор" начинает сотрудничество с компанией Bolt

"Укравтодор" 31 января 2020 года объявил о начале сотрудничества с европейской платформой для заказа поездок Bolt.

Это — один из первых шагов государственного агентства на пути к созданию открытой сети сотрудничества с ключевыми международными инновационными компаниями, сообщает пресс-служба госкомпании.

"Долгое время "Укравтодор" ассоциировался с кризисными коммуникациями. Наша цель — изменить это представление, и, наконец, изменить образ агентства как закрытого государственного учреждения", — говорится в сообщении.

"Укравтодор" — это не только о дорогах. Это о сохранении жизни людей, эко-ответственность, эффективность и человеческое взаимодействие. В компании Bolt мы видим партнера, который исповедует вышеупомянутые ценности и имеет необходимый опыт и ресурсы, чтобы продвигать их совместно с нами", — отметил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Указано, что основное направление взаимодействия "Укравтодора" и компании Bolt — просветительские проекты, которые касаются безопасности движения, чистых обочин, культуры поведения на дорогах, а также сбора данных об актуальном состоянии на дорогах.

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"Мы инвестируем в Украину, считаем это перспективным делом, и будем расширять свое покрытие по всей стране. Именно поэтому сотрудничество с "Укравтодором" является для нас стратегическим партнерством, которое поможет воплотить важные для страны проекты и улучшить жизнь граждан", — подчеркнул региональный менеджер компании Bolt Тарас Потичный.

Напомним, в декабре 2019 года "Укравтодор" инициировал проекты сотрудничества с инновационными компаниями, которые работают в дорожной отрасли. Эти партнерства является частью плана действий по созданию ситуационного центра "Укравтодора", который будет обеспечивать оперативную обработку информации, поступающей из дорог общегосударственного значения.