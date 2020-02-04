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Новости
Экономика и Финансы
3 февраля 20, 21:45
В Украине ФЛП смогут платить налоги на платформе Опендатабот
платформа Опендатабот
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Деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет

Платформа Опендатабот запустила возможность для физических лиц-предпринимателей в Украине платить налоги и подавать отчеты в Опендатабот.

Об этом в понедельник, 3 января, сообщает пресс-служба платформы.

Указано, что деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФЛП не будут рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.

Как отмечает платформа, у Государственной казначейской службы есть больше 437 179 счетов для уплаты налогов, которые меняются каждый год, при этом только в январе 2020 года из-за этого 271 700 предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета.

"Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели — не беспокоиться о реквизитах и ​​их изменении", — говорится в сообщении.

Таким образом, чтобы уплатить налог на Опендатабот, необходимо:

- добавить платформу в Telegram, Viber или Messenger;

- отправить боту свой идентификационный код;

- перейти к подаче отчета и уплаты единого налога или ЕСВ.

Напомним, только за ноябрь 2019 года налоговый долг физических лиц — предпринимателей (ФЛП) сократился на 2 млрд грн, а из реестра должников исчезли 50 тысяч ФЛП.
Delo
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