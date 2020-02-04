Госслужба анонсировала масштабные проверки работодателей

Государственная служба по вопросам труда начнет проводить инспекции, которые будут нацелены на проверку работодателей на соблюдения трудового законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Во время инспекционной кампании, в течение 10 рабочих дней, планируется проверить не менее 3 тысяч работодателей“, - сказано в сообщении.

Прежде всего, проверять будут сомнительных работодателей, который могут иметь неофициально работающих сотрудников.

Согласно новому трудовому законодательству, за нарушение закона на работодателя могут наложить штраф 1-30 минимальных заработных плат (4723 – 141 690 гривен).

“Штраф за незадекларированного работника, подмену трудового договора гражданско-правовым/договором о стажировке, выплату заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов составляет 10 минимальных заработных плат и в 2020 году равен 47230 гривен”, - утверждают в министерстве.

Более того, если работодатель нарушит закон повторно, то штрафы будут намного выше и могут достичь141 690 гривен.





