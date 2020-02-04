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Новости
Экономика и Финансы
3 февраля 20, 21:58
Госслужба анонсировала масштабные проверки работодателей
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Будут проверять, соблюдают ли различные организации трудовое законодательство.

Государственная служба по вопросам труда начнет проводить инспекции, которые будут нацелены на проверку работодателей на соблюдения трудового законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Во время инспекционной кампании, в течение 10 рабочих дней, планируется проверить не менее 3 тысяч работодателей“, - сказано в сообщении.

Прежде всего, проверять будут сомнительных работодателей, который могут иметь неофициально работающих сотрудников.

Согласно новому трудовому законодательству, за нарушение закона на работодателя могут наложить штраф 1-30 минимальных заработных плат (4723 – 141 690 гривен).

“Штраф за незадекларированного работника, подмену трудового договора гражданско-правовым/договором о стажировке, выплату заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов составляет 10 минимальных заработных плат и в 2020 году равен 47230 гривен”, - утверждают в министерстве.

Более того, если работодатель нарушит закон повторно, то штрафы будут намного выше и могут достичь141 690 гривен.
bigmir.net
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