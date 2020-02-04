В Украине отменят платежку за транспортировку газа

В Украине откажутся от практики двух отдельных платежек за газ и планируют указывать раздельно стоимость его потребления и транспортировки, но в одной платежке.
По мнению членов правительства, так украинцы будут меньше раздражаться из-за больших цифр.
«Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев», — сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время одного из ток-шоу.
Кроме этого, он анонсировал «правильную» стоимость транспортировки и потребления газа в новых платежках. Впрочем, по его мнению, платить за транспортировку должны все — даже те, кто газом не пользоваться. По словам Оржеля, это абонплата.
«Чтобы вся большая инфраструктура работала... Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь», — подчеркнул Оржель.
Как сообщает «24 канал», Ордель также заявлял, что разделение платежек за газ на 2 отдельные не должно влиять на его цену для потребителей.
«Дело в том, что у нас происходит развитие рынка. Чтобы потребитель мог выбирать поставщика, чтобы он понимал структуру тарифа и из чего он состоит, было принято решение на уровне независимого регулятора о формировании двух платежек. Одна платежка непосредственно за транспортировку газа и распределение, это услуги, а вторая — это цена товара», — пояснил министр.
«Но еще раз подчеркиваю, что цена не должна расти. То есть сумма двух платежек должна составлять ту сумму, которая формируется конечная на газоснабжение», — подчеркнул Оржель.
Ранее сообщалось, что главе Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ‒ Валерию Тарасюку ‒ пришлось объяснять президенту Владимиру Зеленскому, почему в феврале бытовым украинским потребителям придется оплатить сразу две платежки за газ.