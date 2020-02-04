В Украине отменят платежку за транспортировку газа

По мнению членов правительства, так украинцы будут меньше раздражаться из-за больших цифр.

«Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев», — сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время одного из ток-шоу.

Кроме этого, он анонсировал «правильную» стоимость транспортировки и потребления газа в новых платежках. Впрочем, по его мнению, платить за транспортировку должны все — даже те, кто газом не пользоваться. По словам Оржеля, это абонплата.

«Чтобы вся большая инфраструктура работала... Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь», — подчеркнул Оржель.



