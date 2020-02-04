Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.39
USD
24.80
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
4 февраля 20, 12:12
Зарплату президента, премьера и спикера привяжут к росту ВВП
Дмитрий Дубилет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В правительстве сейчас работают над "архитектурой" зарплат для топ-чиновников.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает привязать размер премий президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады к росту ВВП страны. Об этом он заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина“.

Президент поручил нам дать общее предложение по архитектуре зарплат. В течение последней недели я проводил эту работу. Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть, - рассказал Дубилет.

По словам министра, такой подход сделал бы ситуацию более прозрачной и понятной как для общества, так и для специалистов, которых власть хотела бы привлечь на работу в органы власти. Общая концепция уже готов, и теперь нужно, чтобы премьер-министр и президент одобрили ее.

Дубилет отметил, что взаимосвязь между уровнем зарплаты и конкретными показателями эффективности работы чиновника будет определяться по каждой должности отдельно с учетом специфики.

“Например, согласно тому предложению, которое я сделал, у президента, премьера и спикера, как первых лиц, премия привязана к росту ВВП. Так как не очень понятно, к чему еще можно привязать их переменную часть. У каждого из министров зарплата может быть привязана к тому, что он непосредственно сделал, например, к ежеквартальному отчету. У депутатов может быть привязка к каким-то своим показателям. Самое простое – это по тому, насколько они участвуют в сессии и комитетах“, - добавил министр. 

Кроме того, министр сообщил, что одно из предложений, которое он направил премьеру и президенту, заключается в том, чтобы для руководителей облгосадминистраций переменная часть зарплаты была привязана к ежеквартальному рейтингованию.

Что касается зарплат в госкомпаниях, то, по его словам, вопрос еще также обсуждается.

Ключевая идея, чтобы это было рыночно. То есть, мы должны объективно оценить рыночный размер и отнять какой-то процент, потому что в госсекторе ты должен получать меньше, чем рынок. Это все предварительные сырые мысли, у нас идет дискуссия, - заявил министр.

Напомним, эксперт рассказал, должны ли чиновники получать высокие зарплаты. Украинцы относятся к высоким зарплатам чиновников негативно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
bigmir.net
Ещё по теме:
Путин расплачивается за свою великодержавную политику
Украинские ценные бумаги выросли до исторического максимума
Мировая экономика вошла в период застоя — Financial Times
Польша обвинила Германию в недостаточной поддержке НАТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кому не дадут кредит по программе "5-7-9%"
noimageВ Украине отменят платежку за транспортировку газа
noimageАктуальные инвестиции в 2020 году: куда вложить деньги?
noimageГосслужба анонсировала масштабные проверки работодателей
noimageВ Украине ФЛП смогут платить налоги на платформе Опендатабот
Лента новостей