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Новости
Экономика и Финансы
4 февраля 20, 17:54
Кому не дадут кредит по программе "5-7-9%"
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Первый кредит уже был выдан.

В Украине начала действовать кредитная программа для бизнеса “5-7-9%“. При этом не все смогут получить деньги для развития собственного бизнеса.

Об этом сообщают Деньги.

Кредит не дадут тем предпринимателям, которые планируют производить или реализовывать оружие, алкоголь или табак. А также речь идет о точках обмена валют.

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Кому еще не дадут кредит: 

- предприятиям, которые зарабатывают на предоставлении в аренду недвижимости; 

- предприятиям-банкротам и тем, кто находится в стадии прекращения ФЛП;

- имеющим долги перед бюджетом, Пенсионным фондом или фондами соцстраха;

- тем, которые получали государственную поддержку с нарушением условий ее предоставления или же получают поддержку по какой-то другой государственной программе, срок которой еще не закончился. 
dengi.ua
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