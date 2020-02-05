Вторую платежку за газ могут отменить

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство и Нацкомиссия, которая осуществляет государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах разрабатывают схему, согласно которой украинцам будет приходить одна платежка за газ.
Об этом сообщает finance.
“Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев”, – сказал он.