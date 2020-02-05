Вторую платежку за газ могут отменить

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство и Нацкомиссия, которая осуществляет государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах разрабатывают схему, согласно которой украинцам будет приходить одна платежка за газ.

Об этом сообщает finance.

“Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев”, – сказал он.

В новой единой платежке будет указана стоимость транспортировки и потребления газа. Стоит отметить, что сейчас украинцам будут приходить две платежки, одна из которых за транспортировку, а другая - за потребление. Также Оржель рассказал и об абонплате за транспортировку газа.





“Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь”, - добавил он.















