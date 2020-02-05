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Новости
Экономика и Финансы
4 февраля 20, 18:41
Вторую платежку за газ могут отменить
Алексей Оржель
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Сейчас украинцам приходят две платежки.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство и Нацкомиссия, которая осуществляет государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах разрабатывают схему, согласно которой украинцам будет приходить одна платежка за газ.

Об этом сообщает finance.

“Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев”, – сказал он.

В новой единой платежке будет указана стоимость транспортировки и потребления газа. Стоит отметить, что сейчас украинцам будут приходить две платежки, одна из которых за транспортировку, а другая - за потребление. Также Оржель рассказал и об абонплате за транспортировку газа.  

“Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь”, - добавил он. 
dengi.ua
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