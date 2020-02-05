КМУ утвердил список предприятий, запрещенных к приватизации

Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации. Соответствующий законопроект №2831 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте Кабмина.

Всего в перечень вошли три группы объектов.

В первой группе — акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации:

АО НАК "Нафтогаз Украины";





ГАХК "Артем";





ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море";





ПАО "Завод "Фиолент";





ПАО НВО "Киевский завод автоматики";





АО "Укрзализныця";





АО "Укрпошта";





АО "Хартрон";



