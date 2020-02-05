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Новости
Экономика и Финансы
4 февраля 20, 21:18
КМУ утвердил список предприятий, запрещенных к приватизации
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Все объекты из списка проходили глубокий анализ и были вынесены на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти

Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации. Соответствующий законопроект №2831 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте Кабмина.

Всего в перечень вошли три группы объектов.

В первой группе — акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации:

АО НАК "Нафтогаз Украины";

ГАХК "Артем"; 

ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море";

ПАО "Завод "Фиолент"; 

ПАО НВО "Киевский завод автоматики";

АО "Укрзализныця"; 

АО "Укрпошта"; 

АО "Хартрон";

ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".

Во второй группе — акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, не подлежащие приватизации — всего 101.

В третьей группе — объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации в количестве 109.

Кабмин уточняет: в случае принятия решения о сокращении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале АО, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в АО доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может стать менее 50%+ 1 акция и не подлежит приватизации.

Напомним, 15 января 2020 года Кабмин утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Сюда вошли "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укртранснафта", завод "Маяк", "Укрзализныця", "Укрпочта" и другие.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины ввел новые стандарты раскрытия информации по объектам приватизации. В частности, был упрощен процесс получения информации путем запуска виртуальных комнат данных по объектам приватизации в тестовом режиме.
Delo
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