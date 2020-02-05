КМУ утвердил список предприятий, запрещенных к приватизации

Кабинет министров Украины утвердил и передал в Верховную Раду перечень из 219 предприятий, запрещенных к приватизации. Соответствующий законопроект №2831 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте Кабмина.
Всего в перечень вошли три группы объектов.
В первой группе — акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации:
Во второй группе — акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, не подлежащие приватизации — всего 101.
В третьей группе — объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации в количестве 109.
Кабмин уточняет: в случае принятия решения о сокращении доли корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале АО, доля государственных акций в которых сейчас составляет 100%, а также при преобразовании государственных унитарных предприятий в АО доля корпоративных прав, принадлежащих государству в уставном капитале таких обществ, не может стать менее 50%+ 1 акция и не подлежит приватизации.
Напомним, 15 января 2020 года Кабмин утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Сюда вошли "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укртранснафта", завод "Маяк", "Укрзализныця", "Укрпочта" и другие.
Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины ввел новые стандарты раскрытия информации по объектам приватизации. В частности, был упрощен процесс получения информации путем запуска виртуальных комнат данных по объектам приватизации в тестовом режиме.