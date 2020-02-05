Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.39
USD
24.80
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
4 февраля 20, 21:49
Верховная Рада уменьшила ренту за добычу янтаря
янтарь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Такая норма будет способствовать легализации добычи янтаря и выведению его из тени

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым уменьшена ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. Такая норма будет способствовать легализации добычи янтаря и выведению его из тени. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго.

Законопроект Украины "О внесении изменений в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря" № 2241 предусматривает уменьшение рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 10% для стимулирования его законной добычи.

"Годами украинские земли и месторождения уничтожались варварским способом через так называемых "черных" копателей, которые почти криминальным способом добывали янтарь. Как следствие: сотни гектар уничтоженного леса, травяного покрова, плодородной почвы, разрушения дренажных каналов подземных вод. Более того, мы как государство не получали сотни тысяч гривен в бюджет! Принятый закон создает дополнительные стимулы для вывода из тени добычи янтаря и легализации такой деятельности", — прокомментировал решение парламента министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Кроме того, в переходных положениях закона установлен льготный период, согласно которому рентная плата за пользование недрами для добычи янтаря составит:

- до 31 декабря 2020 года включительно — в размере 5%; 
- до 31 декабря 2021 года включительно — в размере 8%.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, регулирующий сферу добычи янтаря. К правонарушителям может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Delo
Ещё по теме:
В Раде зарегистрировали три законопроекта о добыче янтаря
Зеленский предлагает ввести мораторий на проверки ФЛП
Рада повысила лимиты для "упрощенцев" в 3 раза
Дубилет рассказал о выведении рынка алкоголя из тени
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
КМУ утвердил список предприятий, запрещенных к приватизации
noimageВР предварительно одобрила отмену ЕСВ для безприбыльных ФЛП
noimageПрограмму доступных кредитов могут расширить – Зеленский
noimageВторую платежку за газ могут отменить
noimageКому не дадут кредит по программе "5-7-9%"
Лента новостей