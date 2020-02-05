Верховная Рада уменьшила ренту за добычу янтаря

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, которым уменьшена ставка рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря. Такая норма будет способствовать легализации добычи янтаря и выведению его из тени. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкоэнерго.

Законопроект Украины "О внесении изменений в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря" № 2241 предусматривает уменьшение рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 10% для стимулирования его законной добычи.

"Годами украинские земли и месторождения уничтожались варварским способом через так называемых "черных" копателей, которые почти криминальным способом добывали янтарь. Как следствие: сотни гектар уничтоженного леса, травяного покрова, плодородной почвы, разрушения дренажных каналов подземных вод. Более того, мы как государство не получали сотни тысяч гривен в бюджет! Принятый закон создает дополнительные стимулы для вывода из тени добычи янтаря и легализации такой деятельности", — прокомментировал решение парламента министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Кроме того, в переходных положениях закона установлен льготный период, согласно которому рентная плата за пользование недрами для добычи янтаря составит:

- до 31 декабря 2020 года включительно — в размере 5%;

- до 31 декабря 2021 года включительно — в размере 8%.