12 советов как купить дешевые авиабилеты

Стоимость авиабилета зависит от дня недели, сезона, количества дней до вылета и многого другого, о чем полезно знать перед началом бронирования. Прочтите советы по покупке дешевых авиабилетов и начните экономить на перелетах прямо сейчас.









1. Покупайте авиабилеты ночью или рано утром до начала рабочего дня. Цены на билеты в это время ниже, а выбор больше.





2. Выбирайте гибкие даты. Смотрите все варианты перелетов на ближайшие числа (± 3 дня). Ищите выгодные даты через календарь низких цен.





3. Лучшая цена на авиабилеты бывает за 2 месяца (50-60 дней) до отправления рейса. Покупать билеты на летние направления выгоднее в декабре. Чем меньше свободных мест в самолете — тем выше их стоимость.





4. Подпишитесь на рассылки авиакомпаний и первыми узнавайте об акциях и спецпредложениях. Регулярные распродажи проходят с февраля по март и с октября по ноябрь. Следите за акциями «черной пятницы» и «киберпонедельника» (конец ноября) — авиакомпании делают хорошие скидки.





5. Покупайте авиабилеты с вылетом/прилетом в середине недели. Самые дешевые билеты продают на вторник, среду и четверг, а самые дорогие — на выходные и праздники. Старайтесь провести ночь с субботы на воскресенье в выбранном пункте назначения.





6. Авиабилеты с вылетом вечером или ночью стоят дешевле, чем утром или днем. В этом случае надо учитывать дополнительные расходы на такси (другие виды транспорта могут быть не доступны).





7. Летайте в межсезонье. Межсезонье не обязательно означает плохую погоду, просто в это время путешествует меньше людей, а значит цены падают не только на авиабилеты, но и на отели.





8. Покупайте авиабилеты сразу в обе стороны (RT–Round Trip). Билет в одну сторону (OW–One Way) может стоить дороже, чем с возвратом.





9. Ищите горящие авиабилеты на чартерные рейсы. Нераспроданные места на чартерные рейсы появляются за несколько дней до вылета. Направления перелетов — курорты и популярные города, в которые продаются туры.





10. Летайте с пересадками. Полет одной авиакомпанией с удобной пересадкой может сэкономить существенную сумму. Обязательно обращайте внимание на время между стыковочными рейсами и общую длительность перелета.





11. Летайте лоукостерами. Бюджетные авиакомпании (лоукостеры, дискаунтеры) всегда предлагают самые низкие цены на авиаперелеты. Цена билета будет особенно выгодна, если не доплачивать за дополнительные услуги: багаж, выбор места, питание. В каждой стране есть свои лоукостеры.





12. При поиске авиабилетов пользуйтесь поисковиками. Метапоисковики находят сразу все варианты перелетов по заданному направлению и вам остается только выбирать.



