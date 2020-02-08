Как коронавирус повлияет на украинскую экономику

Вспышка коронавируса в Китае может оказать долгосрочные последствия для украинской экономики и привести к сокращению экспорта и снижению привлекательности гособлигаций. Об этом сообщается в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за январь 2020 года.

"В случае более длительного воздействия коронавируса на мировую экономику может упасть спрос на железную руду и металлургическую продукцию. Существенное снижение мирового спроса, прежде всего со стороны Китая, приведет к снижению мировых цен. Плохой спрос и низкие цены на эти товары могут негативно повлиять на украинских экспортеров, которые еще не восстановились после стремительного падения производства в конце 2019 года", — считают в Нацбанке.

С другой стороны, более существенно снизятся цены на мировом энергетическом рынке, что в значительной мере компенсирует снижение объемов украинского экспорта.

Учитывая масштабы китайской экономики и вовлеченность в мировую торговлю и глобальные цепи создания добавленной стоимости, к эффектам от ослабления спроса присоединится также негативное влияние для производственных видов деятельности.

"Если распространение коронавируса затянется, инвесторы могут переоценить свои риски из-за коронавируса, что повлияет на привлекательность долговых облигаций Украины — государству будет труднее занимать деньги для выплаты по госдолгу. Первый "пик" таких выплат приходится на конец мая 2020 года", — подчеркнули в Нацбанке.

Отметим, что от нового типа пневмонии, который вызывает коронавирус, умерли уже более 550 человек. Количество больных в мире увеличилось до 28 тысяч 280 человек. Больше всего случаев заболевания — 28 тысяч зафиксировано на материковом Китае. В то же время, в Японии таких 45, Сингапуре — 28, Таиланде — 25, Южной Корее — 23, Гонконге — 21, Австралии — 14, Германии, США — 12.

Напомним, неизвестный тип вируса впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.



