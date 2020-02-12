Как известно, на стадии выдачи кредита, никто не думает о том, что это случится. В Украине – финансовый кризис и высокий уровень безработицы, поэтому форс-мажор может случится в любой момент. И нужно знать, как в этой ситуации законно выйти сухими из воды.





Перед рассмотрением вопросов, связанных с передачей кредита коллекторам, уясните для себя – все должно быть в рамках законов Украины. Любой украинский банк не может передать долг украинца вместе с его персональными данными коллекторским компаниям или другим лицам без официального уведомления.





Суть в том, что телефон — это персональные данные. Когда вы при оформлении кредита написали телефоны родственников или знакомых, банк Украины не имеет права без вашего согласия передавать данные третьим лицам. Контроль этих норм возложен на НБУ.





Банк продал долг коллекторам: что делать, если кредит передали коллекторам fdlx





В соответствие с законом “О защите персональных данных”, за подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность руководства банка. Что касается поручительства, то следует понимать, что поручитель предварительно должен дать свое согласие, подписать соответствующий договор.





Лучше с выплатами по кредитам не затягивать. А если до этого дошло, то использовать следующую процедуру: Рефинансирование, перекредитование, реструктуризация кредита.





Кредит продали коллекторам: что делать?





Когда долг передали коллекторам, с формальной точки зрения ничего не поменялось, кроме растущей пени и штрафов за просрочку.





Но моральное давление может оказываться со стороны коллекторов, так как там работают менее культурные и более мотивированные люди, чем в банке.





Коллекторские агентства специализируются на внесудебном возвращении просроченных или проблемных кредитов. Займы они выбивают как у физических, так и у юридических лиц. Этот процесс иногда происходит в грубой форме. В подобных организациях зачастую работают бывшие военные или сотрудники силовых ведомств, которые не привыкли церемониться и вежливо вести диалог.

Заинтересованность у коллекторов прямая – чем больше они вернут займов, тем больше они получат денег, так как работают за процент.

Новый закон №2133, унимающий пыл коллекторов

Закон Украины №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности (про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності)” принят в первом чтении в 2019 году. В документе четко указано, что следующие действия недопустимы – пренебрежение человеческим достоинством, вторжение в частную жизнь и нарушение прав и свобод.

Перед напоминанием о долге коллектор обязан лично или по почте прислать документ о наличии просроченного кредита, а также подтвердить свои полномочия.

Нужно от коллектора потребовать номер и дату договора между банков или МФО и коллектором.

Если должник письменно уведомит коллекторское агентство о инвалидности (I или II группа), о лечении при временной потере трудоспособности, коллекторам запрещено с ним общаться.

Если должник оспаривает займ в суде или если дело касается недвижимости, которая является единственным местом проживания семьи, давление также запрещено. Данная норма закона действовала и ранее. По закону нецензурная лексика, запугивание и повышение голоса запрещены: запрещается психологическое давление.

Еще раз в законе подчеркнули, что нельзя использовать насилие, угрозы в отношении и должника и членов его семьи.

Звонки в рабочие дни с 8 вечера до 9 утра запрещены. В выходные и праздничные дни звонки запрещены круглосуточно.

Номер телефона звонящего коллектора больше не будет засекречен. Звонить можно не чаще 2-х раз в сутки, не более 4-х раз в неделю.

С родственниками должника коллекторам общаться не разрешается. Также нельзя звонить или приходить на работу.

Определен четкий список данных, который запрещается собирать и хранить в процессе коллекторской деятельности.

Выдвигаются требования к коллекторам. Человеку должно быть больше 25 лет, должен в совершенстве знать украинский язык. Нужна справка от психиатра и от нарколога. Кандидаты должны пройти ряд процедур. В противном случае у фирмы заберут лицензию.

Если следовать закону, то не все так страшно. Многие нормы были прописаны и до этого. И давление можно квалифицировать как вымогательство или хулиганство. Но так как в Украине не всегда вопросы решаются законным путем, нужно подготовиться и психологически к общению с коллекторами. На форумах и в социальных сетях обсуждаются случаи, когда деятельность по взиманию денег выходит за рамки закона. Отзывы об их методах воздействия не самые лестные.



Выезд бригады





Как только коллекторы поймут, что телефонными переговорами вернуть деньги не получается, по адресу проживания должника направляется выездная бригада.





В этом случае действия заемщика должны быть следующими:





- Не следует вести никакие разговоры с коллекторами.

- В случае повторного посещения со стороны должника должно последовать предупреждение о вызове полиции.

- Если звонок раздастся в третий раз, необходимо вызвать патрульную полицию, который увезёт этих людей в отделение.





В некоторых случаях действия сотрудников бригад носят иной характер. Видя, что дальнейшие звонки в дверь могут привести к нежелательному результату, начинаются переговоры с соседями. Им сообщается вся негативная информация относительно должника с просьбой помощи в содействию возврату долга. Часто это приводит к нужному результату.





Следует помнить, что коллекторы юридически грамотные люди. Во время разговора они употребляют жесткие фразы, но не выходят за рамки закона. Они хорошо понимают разницу между вежливым предупреждением и угрозой. Если их действия начинают носить противоправный характер, должник смело может обращаться в органы патрульной полиции. Закон будет на его стороне





Для банков и коллекторов единственный законный способ вернуть долг – обращение в суд. Затем за дело беруться органы государственной исполнительной службы или частные исполнители.

Как найти запись в реестре должников в Opendatabot? Добавить Опендатабот в любимом мессенджере (к примеру, Телеграм)

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Проверить статус

Появится сообщение о попадании в реестр должников, а также причина





Стоит обратить внимание! Если сумма кредита невелика – это касается и банков, и МФО – в суд подавать не будут, так как судебные издержки могут превысить сам долг.





Нужно понимать, что коллектор и частный исполнитель – это разные люди с разными функциональными обязанностями и полномочиями.





Частный исполнитель, как и коллектор, имеет существенные ограничения в своих правах по сравнению с государственным исполнителем. К примеру, частный исполнитель не может проникнуть в квартиру и выселить. Исполнитель приступает к своим законным обязанностям после проигрыша должником дела в суде.



