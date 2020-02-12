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Новости
Экономика и Финансы
11 февраля 20, 11:02
Кабмин обнародовал информацию о зарплате министров за январь
Кабмин
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Кабинет Министров Украины опубликовал информацию о доходах премьер-министра, министров и их заместителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Кабинет Министров работает открыто и прозрачно и поэтому такая информация будет обнародоваться на Правительственном портале ежемесячно", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом, премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

Напомним, что Зарплату президента, премьера и спикера привяжут к росту ВВП
censor.net.ua
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