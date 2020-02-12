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Новости
Экономика и Финансы
11 февраля 20, 18:13
Ставки по кредитам должны снизиться до 10% - Зеленский
Владимир Зеленский
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Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки.

Президент Украины считает, что снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых — это реальная задача. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

“Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально“, - говорит Зеленский.

Президент рассказал, что снижение ипотечных ставок — это одна из двух основных задач. Снижение ипотеки поможет среднему классу.

Также Зеленский подчеркнул, что власть работает над выгодным налогообложение средств украинцев, которые работают за границей.

“Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство“, - считает Зеленский. 
bigmir.net
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