Как украинцы оценивают сервис на рынке такси — исследование

Традиционные службы такси уступают более инновационным перевозчикам, у которых есть мобильные приложения для вызова машины.

Об этом во вторник, 11 февраля заявили в Институте социально-экономических трансформаций, презентуя результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), с целью выяснить оценку потребителями услуг такси.

"Рынок такси в Украине развивается динамично и поэтому важно знать как люди оценивают его развитие, для того чтобы делать выводы и помочь улучшить качество пассажирских перевозок", — рассказал Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации.

Результаты исследования показали, что половина опрошенных оценивает личное впечатление о традиционных сервисах такси, которыми чаще всего пользовались в течение года, как положительное (50%), в то время как почти треть опрошенных (36%) имеют плохой опыт использования такого сервиса. Впечатления о такси, работающих с мобильными приложениями (такие, как Uber, Uklon, Bolt и т.д. — Delo.ua), лучше – у 62% респондентов очень или преимущественно положительное впечатление об их работе, и только 4% опрошенных негативно оценивают такси, работающих с мобильными приложениями.

Всего 84% опрошенных пассажиров дают положительную оценку услугами такси, работающих с мобильными приложениями, 37% опрошеных— вызовут по возможности обычную службу такси.

Оценки потребителей при использовании такси с мобильными приложениями и традиционные такси :

➡️ текущая ситуация с безопасностью пассажиров лучше у такси с мобильными приложениями (36%), чем в традиционных (7%);

➡️ стоимость услуг лучше у такси с мобильными приложениями (42%), чем в традиционных (17%);

➡️ техническое состояние транспортных средств лучше у такси с мобильными приложениями (48%), чем в традиционных (5%);

➡️ качество обслуживания лучше у такси с мобильными приложениями (51%), чем в традиционных (5%);

➡️ возможность обратной связи с компанией и отзыва лучше у такси с мобильными приложениями (65%), чем в традиционных (8%);

➡️ современность (навигационная (GPS) помощь, бонусы для клиентов и т.п.) лучше у такси с мобильными приложениями (68%), чем в традиционных (3%);

➡️ сложность вызова/заказа лучше у такси с мобильными приложениями (43%), чем в традиционных (20%).

При этом, 70% опрошенных считают, что правительство должно позволить сервисам такси с мобильными приложениями (таким, как Uber/Bolt/Uklon т.д.) продолжать работать так, как это происходит сейчас, 6% не согласны с этим. Почти каждый четвертый (24%) не имеет определенного мнения по этому поводу или не знает, как сейчас работают эти сервисы.

По мнению пассажиров, главными задачами правительства по регулированию рынка такси должно быть следующее :

➡️ обеспечение ценовой доступности услуг для пользователей (60%);

➡️ страхование поездок (58%);

➡️ официальное трудоустройство водителей (44%);

➡️ безналичный расчет за услуги (44%);

➡️ медицинские справки водителей (44%);

➡️ стимулирование развития новых технологий в этой сфере (43%);

➡️ поддержка конкуренции среди поставщиков услуг (39%).

Опрос проходил с 23 по 28 декабря 2019 и 8-14 января 2020 года. В общем методом телефонного и онлайн интервью было опрошено 1509 респондентов в возрасте 25-45 лет в крупных городах Украины, которые являются постоянными пользователями услуг такси. Большинство из опрошенных — люди с высшим образованием.

Результаты исследования будут переданы в Министерство инфраструктуры Украины для тщательного анализа и разработки стратегии государственного вмешательства в сфере частных перевозок. "Мое мнение такое — государство не должно устраивать полный контроль над рынком такси, а скорее выступать регулятором", — резюмировал Илья Несходовский. Он также отметил, что в Министерстве инфраструктуры идет разработка законодательства регулирующего рынок такси.

Напомним, 28 января десятки таксистов-частников устроили автопробег "Свободные таксисты" за справедливое сосуществования лидеров украинского рынка такси — Uber, Uklon, Bolt и частных перевозчиков. Водители требовали государственного вмешательства в тарифную политику, которую по их словам диктуют монополисты рынка.