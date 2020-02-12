Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.63
USD
24.42
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
11 февраля 20, 21:55
Исследование: Мировую экономику в 2020 году ожидает рецессия
Мировая экономика
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев допускают 64% отраслевых экспертов, принявших участие в исследовании

Топ-менеджеры компаний в сфере логистики ожидают рецессии в мировой экономике в 2020 году на фоне опасений насчет объемов глобальной торговли, неопределенных перспективах роста и сохраняющейся напряженности в отношениях США и Китая.

Вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев допускают 64% отраслевых экспертов, принявших участие в исследовании в рамках 2020 Agility Emerging Markets Logistics Index. Лишь 12% из 780 респондентов считают рецессию маловероятной.

В то же время большинство руководителей в сфере логистики говорят, что их компании справятся с турбулентностью, которую могут вызвать торговые противоречия между США и Китаем. 77% из тех, у кого есть операции и инвестиции в Китае, сказали, что не будут менять свои планы, несмотря на разногласия Вашингтона и Пекина.

Опрос является частью исследования 2020 Agility Emerging Markets Logistics Index, которое иллюстрирует настроение отрасли и представляет собой рейтинг 50 ведущих развивающихся рынков. Индекс является показателем конкурентоспособности стран на основе их устойчивости в области международной и внутренней логистики и фундаментальных основ бизнеса. В 2020 году в первую десятку развивающихся рынков вошли Китай, Индия, ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия, Катар, Мексика, Таиланд и Турция.

Ранее из исследования международного рейтингового агентства Moody's стало известно, что эпидемия выявленного в Китае нового коронавируса может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008 — 2010 годов.
Delo
Ещё по теме:
Путин проиграл свою африканскую игру еще до того, как начать
Рождественские подарки Европе от Путина и Трампа
Белоруссия приглашает к себе США и Китай
Как коронавирус бросает вызов миру
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЕС выделит Украине 25 млн евро на диджитализацию, -Гончарук
noimageКак украинцы оценивают сервис на рынке такси — исследование
noimageСтавки по кредитам должны снизиться до 10% - Зеленский
noimageКабмин обнародовал информацию о зарплате министров за январь
noimageБанк продал долг коллекторам: что делать?
Лента новостей