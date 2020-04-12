Пять финансовых советов, как выжить на карантине

Один из самых популярных "финансовых" споров последнего времени касается того, больше или меньше мы тратим на карантине.



Одни говорят, что расходы выросли. Люди больше едят (а чем еще заняться?), больше пьют (аргумент тот же), да и за коммуналку придется платить больше: полным ходом работает электроплита, компьютеры, телевизор. Вода – так та вообще утекает сквозь пальцы! По крайней мере у тех, кто придерживается рекомендаций и моет руки не менее чем по 20 секунд при каждом удобном и даже неудобном случае.



Другие считают, что их расходы существенно сократились. Он не ходят в бары и рестораны, не делают массаж и всевозможные косметические процедуры, очень редко пользуются автомобилем. Традиционный сезонный шопинг сегодня недоступен: вещи, конечно, можно заказать в интернете, но надеть их просто некуда, поэтому покупки теряют смысл. Да и на майские уже никуда не слетаешь – и это тоже означает, что определенная сумма осталась нерастраченной.



Так кто же из них прав? Очевидно, что и те, и другие. Расходы тех, кто тратился на путешествия-рестораны-шопинг-салоны и т.д. – то есть людей побогаче, сократились. Расходы же тех, у кого основные траты – это еда и коммуналка, то есть людей победнее, выросли. Из чего можно сделать вывод, что коронавирус не слишком озабочен социальной справедливостью. Но мы не такие и потому дадим несколько советов "пострадавшим" - то есть именно тем, кто испытывает финансовые трудности и чувствует, что его расходы на карантине растут.



Совет 1. Пересмотрите потребительские привычки



Прежде всего эксперты советуют полностью пересмотреть свои финансовые привычки.



"Время не просто сокращать расходы, а полностью их пересмотреть, - цитирует портал Work.ua своего финансового директора Алексея Степченкова. – Умножить все на ноль и написать на чистом листе то, без чего вы жить не можете. Это – первый шаг".



Эксперт советует проверить, оптимален ли для вас сегодня тариф мобильного оператора и кабельного провайдера – возможно, карантин что-то поменял в вашем образе жизни.



Не лишним будет и "отправить в корзину" вредные привычки: отказ от того же курения может не только сохранить немало денег, но и сделает вас здоровее. К вредным привычкам, которые можно если не искоренить, то хотя бы серьезно ограничить, относятся также алкоголь и магазинные сладости.

Совет 2. Сократите продуктовые расходы



В условиях, когда половина денег уходит на продукты, совет экономить на еде выглядит достаточно актуальным.



- Способы экономии на продуктовых закупках давно известны и вовсе не означают переход на хлеб и воду, - отметил в комментарии "КП" в Украине" эксперт по розничной торговле Андрей Куценко. - К основным и наиболее действенным я бы отнес: составлять списки перед походом в магазин, отдавать предпочтение продукции собственных торговых марок супермаркетов, покупать только сезонные овощи и фрукты.



Питаться дешево – это вовсе не означает питаться плохо. А диетологи дают немало советов относительно того, как можно сэкономить именно на здоровом и правильном питании.



Совет 3. Не поддавайтесь паническим закупкам



Не поддаться всеобщей панике сложно, но возможно: достаточно научиться критически мыслить и четко отдавать себе отчет в том, зачем вы покупаете тот или иной товар.



Украинцам ко всевозможным "закупочным психозам" не привыкать: гречневая паника к нам приходит каждые два года, а в период коронавируса к ней добавилась еще и истерика с туалетной бумагой. Но если закупки бумаги и гречки для нас уже в прошлом, то лимоны по 150 грн и имбирь по 350 грн - в настоящем.



Врач-диетолог Лариса Буткова советует не покупать продукты из "золотого противовирусного набора", особенно если они вам не по карману.



- Все разговоры о том, что основным поставщиком витамина С в наш организм являются лимоны – это миф, - говорит диетолог. – На самом деле, если взять продукты с наибольшим содержанием витамина С на 100 г с прилавков наших супермаркетов, лимоны не войдут даже в двадцатку! Из наиболее бюджетных источников этого витамина я бы всем посоветовала отвар шиповника и любую капусту.



Что касается имбиря, то, продолжает диетолог, нельзя сказать, чтобы этот корень пользовался в нашей стране большой популярностью, но сегодня его якобы "противовирусный эффект" взвинтил спрос и, соответственно, цены в разы.

- Имбирь, как и чеснок, действительно можно употреблять для профилактики сезонных простуд, они укрепляют иммунитет, но свет клином на них не сошелся, - говорит диетолог. – Для укрепления иммунитета достаточно есть больше клетчатки, меньше сладостей и пить обычную воду, которая не только способствует ускорению метаболизма, но и очищает организм от токсинов. И, что немаловажно, практически ничего не стоит.



Совет 4. Попробуйте договориться с арендатором



Способ для тех, кому нечем платить за аренду – попробовать договориться с арендатором о снижении оплаты. Тем более учитывая, что сейчас цены на аренду снижаются.

- Нас отправили в неоплачиваемый отпуск, и я сообщил хозяйке, что до окончания отпуска мне нечем платить за квартиру, - рассказывает Андрей, снимающий однокомнатную квартиру в столице. – Она предложила мне три месяца платить только 50% от договорной цены. Дело в том, что ей самой невыгодно, чтобы я съехал: она живет в Бельгии, и вряд ли сможет сейчас найти нового клиента.



Конечно, мы не станем говорить, что с арендой всем повезет так, как Андрею. Во-первых, многие хозяева живут не в Бельгии, а гораздо ближе – нередко даже в соседнем доме. Во-вторых, даже отсутствием клиентов в условиях карантина их не напугаешь – некоторые не пойдут навстречу арендатору из принципа. Но тем не менее попытаться все же можно.



В крайнем случае можно попробовать договориться о снижении цены до тех пор, пока хозяин не найдет на ваше место новых жильцов и пообещать в этом случае съехать в короткий срок.



С одной стороны, конечно, это не очень удобно. Но с другой стороны, есть надежда, что желающих снять жилье в карантин найдется немного, и вам удастся пережить тяжелые времена в снятой квартире.



Совет 5. Займитесь делом



Практика показывает, что безделье ведет к лишним расходам – руки так и тянутся за какими-то вкусняшками или алкоголем. Помните начало этой статьи? В карантин люди больше едят и пьют именно потому, что им больше нечем заняться. Как гласит современная шутка, "третий раз на этой неделе купил продукты на две недели".

Но ведь можно провести время на "домашнем режиме" с гораздо большей пользой, чем есть без остановки: вымыть окна, сделать генеральную уборку, разобрать вещи, заняться любимым хобби, приготовить новые блюда и т.д.

Поверьте: каждое из этих занятий принесет вам моральное удовлетворение и хорошее настроение, если и не в процессе, то по его окончании – точно! А ничто так не повышает иммунитет, как позитивный настрой.