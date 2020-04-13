Дефицита хлеба в Украине не будет

Ажиотажный рост цен на некоторые продукты удалось остановить, рынок наполнен товарами и дефицита хлеба не будет. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства.





"Сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильна и контролируема", - говорится в сообщении.





По словам Петрашко, две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка о предельных объемах экспорта пшеницы. Министр отметил, что к тому времени, когда начнет поступать зерно нового урожая, будет 3 млн тонн пшеницы. "Это в два раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - подчеркнул Петрашко.





Петрашко назвал три основные причины подорожания продуктов: 1) сезонность, так как перед Пасхой традиционно растут цены на некоторые продукты; 2) девальвация гривни; 3) спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают, уточнил Петрашко.





Он отметил, что ажиотажный рост цен на определенные товары удалось остановить. В последние 10 дней цены не росли. Петрашко уточнил, что в Миэкономики работают над недопущением продовольственного дефицита и стабилизацией цен на продукты первой необходимости и медицинские изделия. Ведется ежедневный мониторинг цен и привлекаются к диалогу производители, дистрибьюторы и магазины.



