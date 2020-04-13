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Новости
Экономика и Финансы
13 апреля 20, 23:26
Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ
Марченко
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Обновленный закон о государственном бюджете Украины на 2020 год, принятый сегодня Верховной Радой, предусматривает прямую поддержку Международного валютного фонда.

Обновленный закон о государственном бюджете Украины на 2020 год, принятый сегодня Верховной Радой, предусматривает прямую поддержку Международного валютного фонда.

Об этом сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру", – сказал Марченко.

Министр также подчеркнул, что ожидает от парламента положительного голосования и за так называемый "банковский" законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.

Напомним, сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, принятые изменения рассчитаны на 2–3 месяца — период противодействия эпидемии коронавируса, — и после ее окончания бюджет нужно будет вновь пересматривать.
censor.net.ua
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