Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ

Обновленный закон о государственном бюджете Украины на 2020 год, принятый сегодня Верховной Радой, предусматривает прямую поддержку Международного валютного фонда.

Об этом сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру", – сказал Марченко.

Министр также подчеркнул, что ожидает от парламента положительного голосования и за так называемый "банковский" законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.

Напомним, сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, принятые изменения рассчитаны на 2–3 месяца — период противодействия эпидемии коронавируса, — и после ее окончания бюджет нужно будет вновь пересматривать.