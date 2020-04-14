Курс гривны продолжил укрепляться: данные на 14 апреля 2020

Котировки валют на 14 апреля публикует Национальный банк.

Отметим, что накануне гривна тоже немного росла.

Финансовый регулятор сообщает, что американский доллар подешевел сразу на шестнадцать копеек – до 27,04 гривен.

Также на три копейки упал в цене евро – до 29,53 гривен.

Национальный банк Украины на вторник, 14 апреля, понизил курс гривны более чем на 16 копеек по отношению к доллару и более чем на 2 копейки по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 13 апреля.





НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:





– 100 долларов США – 2704,04 гривен (-0,1618 грн);





– 100 евро – 2953,76 гривен (-0,0230 грн).





На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 11 копеек до 27,02 грн/долл., в покупке понизился на 12 копеек – до 26,98 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 22 копейки – до 29,47 гривен за евро.





Напомним, на 13 апреля Нацбанк понизил курс гривны почти на 6 копеек – до 27,20 грн/долл.





Также сообщалось, что утром в понедельник наличный доллар продолжил снижение после выходных. подешевел перед выходными. В обменниках киевских банков курс продажи доллара понизился на 12 копеек до 27,42 грн/долл., курс покупки упал на 7 копеек – до 26,98 грн/долл.

Как сообщалось, «Приватбанк» прекратил продажу валюты.