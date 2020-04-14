Верховная Рада разблокировала закон о рынке земли

Верховная Рада не поддержала ни одного из 13 проектов постановлений об отмене закона о рынке земли.





Чтобы принять внесенные постановления, нужно было 226 голосов депутатов для каждого документа.





Проекты вносили преимущественно депутаты фракции Батькивщина, включая Юлию Тимошенко, Сергея Таруту, Валентина Наливайченко. Одно постановление зарегистрировали от депутата Голоса Ярослава Железняка. Еще два вносили внефракционные Антон Поляков (который подал 6000 правок к "антиколомойскому" закону) и Оксана Савчук.





Теперь, после рассмотрения этих постановлений, президент может подписать закон о рынке земли.



