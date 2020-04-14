Украинцы снова доверяют деньги банкам

В период с начала марта по 10 апреля остатки на счетах украинских граждан в банковской системе в гривне увеличились на 4% — до 341,4 млрд грн, а в валюте снизились на 2% — до $9,8 млрд.

Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в Facebook.

"Есть приток гривневых средств и незначительный отток валютных. Not bad как для месяца кризиса", — отмечают в Нацбанке.

При этом, в НБУ подчеркнули, что банки имеют достаточный запас прочности.

"Ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн. Еще более 30 млрд грн есть в кассах банков. Валютная ликвидность составляет $7,9 млрд. Почти столько же средств было и месяц назад. Много это или мало? Вполне достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств", — добавили в НБУ.

Ранее сообщалось, что банки Украины ожидают дальнейшего роста кредитования и притока депозитов, констатируют незначительное снижение кредитного риска и риска ликвидности, а также рост процентного риска.