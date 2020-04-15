Изменения в госбюджет приняты

Решение парламента о внесении изменений в госбюджет на 2020 год дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1 тыс. гривен. Их получат более чем 10,6 млн украинцев. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба министерства.





"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты", – сказала она.





Министр подчеркнула, что тем, кто получает пенсию через "Укрпочту", помощь в размере 1 тыс. гривен принесет почтальон. А тем, кто пользуется банковской картой для получения пенсии, деньги перечислят автоматически.





Единовременную помощь получат не только пенсионеры с пенсией до 5 тыс. грн, а также граждане, которым начисляют государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.





Напомним, Верховная Рада внесла изменения в госбюджет 13 апреля. Согласно поправкам, расходы Пенсионного фонда увеличены на 29,7 млрд гривен – с 172,6 млрд гривен до 202,3 млрд гривен. Это связано с выплатой дополнительной 1 тыс. гривен для пенсионеров, индексацией пенсий, которая пройдет с 1 мая, и другими надбавками и повышениями.





7 апреля Пенсионный фонд Украины начал выплату ежемесячной компенсации в размере 500 гривен к пенсии украинцам старше 80 лет. Ее получат граждане, пенсия которых не превышает 9205 гривен. В то же время после назначения такой выплаты пенсия не может быть больше указанного размера.





Эти выплаты инициировал президент Владимир Зеленский на фоне карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.



