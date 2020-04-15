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Экономика и Финансы
15 апреля 20, 09:19
ДТЭК пока не корректирует планы по добыче газа в 2020 году
газопровод
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Энергохолдинг ДТЭК, несмотря на падение цен на природный газ, сохраняет планы по объему добычи в 2020 году на уровне 1,750 млрд куб. м, а также продолжает выполнять запланированную на этот год программу бурения новых скважин, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.
«Мы не ожидаем резкого отката по цене на газ в ближайший год-два, перестраиваем свои инвестиционные планы исходя из того уровня, который зафиксирован сегодня. Пока мы не отказываемся от планов по объему добычи этого года – 1,750 млрд куб. м. Продолжаем программу бурения, которая была на этот год, и четыре скважины, я надеюсь, мы сможем завершить, что позволит нарастить объем добычи газа в следящем году. Это я говорю с позиции сегодняшнего дня, ситуация настолько быстро развивается, что эти планы могут быть пересмотрены через месяц-два», – сказал Тимченко.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент». Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа. Операционной компанией, отвечающей за нефтегазовое направление в структуре группы ДТЭК является ООО «ДТЭК Нефтегаз» – крупнейший частный газодобытчик в Украине. В портфель его активов входят «Нафтогазвыдобування» и «Нефтегазразработка», осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

Источник: http://uaprom.info/
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