Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.65
USD
27.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
15 апреля 20, 09:37
В Украине почти 2000 миллионеров
деньги
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По данным ГНС, украинские миллионеры заплатили в бюджет 234 млн грн налогов.
На 1 апреля доходы свыше 1 млн грн задекларировали почти 1 800 украинцев, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Активнее всего доходы свыше 1 млн грн декларировали жители: Киева (702 человека) и Киевской области (103), Харьковской области (143), Днепропетровской области (129).

Сумма уплаченных ими налогов в бюджет составила 234,4 млн грн.

Наибольшую сумму - 24,9 млн грн - заплатил житель Львовской области от получения иностранных доходов.

В налоговой добавили, что декларационная кампания продолжается. В связи с коронавирусом ее сроки продлены до 1 июля.

Источник: https://finance.liga.net/
Ещё по теме:
Загороднюк назвал основные группы расходов бюджета обороны
Бюджет-2020: сколько денег "съел" курс гривны
В КМУ обещают ликвидировать налоговые схемы
Украинцам пообещали индексацию пенсий в этом году
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как изменятся цены на продукты?
noimageБезработица выросла на 22%. Но получить пособие стало проще
noimageДТЭК пока не корректирует планы по добыче газа в 2020 году
noimageИзменения в госбюджет приняты
noimageУкраинцы снова доверяют деньги банкам
Лента новостей