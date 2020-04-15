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Экономика и Финансы
15 апреля 20, 10:19
Безработица выросла на 22%. Но получить пособие стало проще
работа
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Выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации, сообщили в Госслужбе занятости.
В марте безработица в Украине выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Госслужбы занятости.

По состоянию на 13 апреля в Госслужбе занятости числится 387 500 человек, из них 71 400 украинцев встали на учет в период всеукраинского карантина, уточнили в ведомстве.

"Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, вместо 8,1% прогнозируемых ранее", - отметили в пресс-службе.

В Госслужбе занятости добавили, что во время карантина получить статус безработного стало проще, выплата помощи по безработице назначается с первого дня регистрации.

Для этого достаточно заполнить два заявления - о предоставлении/обновлении статуса безработного и о назначении/обновлении пособия по безработице. Заявления принимаются дистанционно на электронную почту центра занятости или через ящик для приема корреспонденции, размещенную в центре занятости.

Размер минимального пособия на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн. Максимальное пособие достигает 1800 грн, отметили в Госслужбе

Источник: https://finance.liga.net/
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