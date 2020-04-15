Как изменятся цены на продукты?

Что будет дорожать, что не будет, и какие меры предпринимает Кабмин, дабы смягчить инфляцию

Продуктовая корзинка Как видно из инфографики, в пятерку самых подорожавших позиций попали сезонные продукты – фрукты и овощи. Именно на них больше всего с начала года выросли цены: на овощи – в среднем почти на 10%, на фрукты – более чем на 6%. Рост цен на остальные самые подорожавшие продукты скромнее – сахар вырос в цене на 2,7% (около 30 коп./кг), хлеб – на 1,8% (например, батон – на 20 коп.). Подорожание сигарет – на 5,1% (1-3 грн за пачку в зависимости от качества), связано с плановым ростом акцизов.





Снижение цен в первом квартале тоже оказалось небольшим, кроме стоимости куриных яиц. Уже второй год яйца стабильно дешевеют, на этот раз цена упала за квартал почти на 30% или на 6-7 грн/десяток. Кроме них снизилась стоимость еще четырех позиций – мясо и колбасы, подсолнечное масло, сало, молокопродукты. Но если мясопродукты подешевели почти на 2%, то по трем последним наименованиям цены упали в пределах статистической погрешности – на 0,1-0,5%.

Товары и услуги Намного более интенсивно как дорожали, так и дешевели промышленные товары и, особенно, услуги.









Наибольший рост показала холодная вода и водоотвод: в среднем на 16,4% или в среднем по стране на 3 грн/куб. м. Подорожал на 6,1% проезд по железной дороге. На 1,9% теперь надо платить больше за услуги здравоохранения и на 12% – за детские сады. Наконец, среди товаров самые быстро растущие цены – на автомобили, 3,4%. В деньгах это означает, что малолитражка среднего класса подорожала примерно на 10 тыс. грн.





Самое высокое снижение цен за квартал – на природный газ – на 14,8%, что автоматически повлекло за собой уменьшение тарифов на отопление и горячую воду. Длительное удешевление нефти и крепкая почти весь квартал гривня вынудили нефтетрейдеров снизить цены в рознице на 7,5% или около 2 грн/л.





Ну и символически упали в цене мало востребованные аудио- и фототовары, крупная бытовая техника.





Почему изменились цены

Экономисты говорят, что повышение цен на овощи и фрукты – это сезонный фактор. Остальные продукты дорожали из-за роста зарплат, прежде всего – повышения с 1 января минимальной зарплаты. Также по этой причине выросла себестоимость промтоваров и услуг.





"Наиболее популярные виды фруктов – это яблоки – выросли в цене больше среднего, – отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Если в январе можно было купить яблоки второго сорта даже по 12-14 грн/кг, то сейчас – не меньше 20 грн/кг, рост почти вполовину. Выросли цены и на бананы, стоимость которых стабильно привязана к курсу доллара: 1 кг бананов = 1 доллар. А вот овощи стоят дешево, особенно борщевой набор".





Стабильное удешевление куриных яиц объяснимо тем, что украинские производители модернизировали производство, внедрили современные технологии и теперь получают намного больше яиц и курятины. При этом для нас постепенно закрылся огромный рынок РФ, а рынки Беларуси, Казахстана, стран Ближнего Востока его заменить пока не могут.





Госрегулирование возвращается

По словам директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, чтобы не допустить роста цен на социально значимые продукты и промтовары, и в целом замедлить инфляцию, правительство с 15 апреля возвращает регулирование цен на них, которое, напомним, было отменено 3 года назад – в 2017. Правда, пока на период чрезвычайной ситуации. Это решение могут принять 15 апреля на заседании Кабмина.





Как отмечает эксперт, перечень регулируемых цен будет меньше, чем тот, который отменили – в нем было 32 наименования продуктов: черный хлеб, колбаса первого сорта, мясо с костями, молоко с содержанием жира 2,5%, масло с содержанием 73% жира и т. д.





"Теперь установят регулирование цен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара, – уточнил Алексей Дорошенко. – А если цены на них планируют повышать, то заведение торговли обязано будет сообщать об этом в Госпродпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и получит возможность влиять на производителей или на импортеров, если цены вырастут без экономического обоснования".





Под госрегулирование подпадают: гречка, сахар, пшеничная мука высшего сорта, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, яйца, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и питьевая вода без газа, которая впервые попала в социально значимые товары.





Регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки как средство индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. Если будут основания, то перечень наименований продукции, подлежащей регулированию, может быть дополнен.





"Считаю это действенным механизмом влияния на ценовую ситуацию в стране и началом мягкого регулирования по европейскому образцу. Например, во Франции под регулирование попадает несколько тысяч наименований продуктов", – подытожил Дорошенко.





А вот Александр Охрименко скептично отнесся к инициативе Кабмина. По его мнению, когда госрегулирование было, оно не помогало сдерживать рост цен.





"Производители выпускали молоко жирностью 2,6%, а не 2,5%, сливочное масло жирностью 72%, а не 73%, куриные тушки разделывали и фасовали, чтобы не попадать под госрегулирование. Возможно, будут продаваться по фиксированным ценам медицинские маски, перчатки, антисептик, но я не исключаю, что они окажутся в дефиците", – аргументировал Охрименко.





Прогнозы на второй квартал





Экономисты говорят, что во втором квартале нас ждет ускорение инфляции и рост цен на многие товары, прежде всего продукты.





"Весна – это период традиционно дорогих овощей и фруктов, который усугубится низким предложением, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Старые запасы на исходе, новая зелень, огурцы, редис и так далее, будут стоить немало. Особенно это проявится, если карантин не отменят, так как дешевого привоза от селян не будет. Стоимость импортных продуктов и промтоваров будет зависеть от курса гривны, который пока ожидается ближе к 28 грн/доллар, чем к 27. Все это в целом приведет к квартальной инфляции около 5%, что станет самым высоким ее показателем в нынешнем году".





Александр Охрименко также ожидает ускорения роста цен в апреле-июне, но он будет ниже 4%.





"Фрукты и многие ранние овощи у нас будут только привозные, а курс доллара подрос по сравнению с январем-февралем, когда он был 24 грн/доллар, – говорит Охрименко. -. Значит цены поднимутся на них примерно на 15-20%. По новым ценам будут продавать муку, крупы, запасы которых люди раскупили за время карантина. А вот мясо, несмотря на пасхальные и майские праздники, расти в цене вряд ли будет – карантин, спрос низкий. Но уже в апреле инфляция может быть более 1%".





В целом годовую инфляцию эксперты пока видят менее 10%, но при условии, что к декабрю курс гривни опустится не ниже 29 грн/доллар.



