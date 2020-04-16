Новый закон грозит обвалить рынок онлайн-платежей

С 28 апреля 2020 года нельзя оплатить удаленно коммуналку без идентификации. А также невозможно получить перевод от близких, оплатить сервисы, купить предоплаченную карту, воспользоваться безналичными средствами. Эксперты прогнозируют панику среди населения и расшатывание финансовой системы, и без того нестабильной в условиях карантина. А все из-за одного закона, принятого еще в декабре прошлого года.

6 декабря Верховная Рада приняла в новой редакции закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Будет ли он мешать отмывать доходы несознательным гражданам, покажет время, а вот вполне сознательным украинцам эта правовая инициатива может существенно усложнить жизнь.

Ведь для того, чтобы получить привычную финансовую услугу вроде перевода от близких или оплаты сервиса онлайн, людям нужно будет пройти процедуру полной идентификации. Проще говоря, найти работника данной финансовой организации, оказывающей услугу и предъявить ему паспорт и код. Установленные Нацбанком правила по факту вынудят миллионы украинцев в условиях жесткого карантина выйти на улицу и отправиться в офисы компаний, где наверняка будут очереди и давка. До 24 апреля в Украине введены условия жесткого карантина, и не нужно быть экспертом, чтобы предугадать продление карантинных мер.

По словам представителей Ассоциации платежных систем, сегодня Нацбанк Украины не выработал четких рекомендаций по процедуре удаленной идентификации, а возможность произвести ее удаленно видит только через BankID – вот только к этому способу подключено всего 14 банков. Не говоря уже о том, что для большинства населения такие слова как «BankID», «верификация», «идентификация» – пугающие и ничего не говорящие звуки, которые только усиливают панику.

Исчезнет и возможность приобрести предоплаченную карту – этой услугой, например, сегодня пользуются родители, которые покупают такие карты детям. Чтобы обучить ребенка пользоваться электронными деньгами и правильно обращаться с картой, теперь придется пройти семь кругов бюрократического ада и открыть дополнительные счета для каждого ребенка.

И это только несколько последствий. Представители финансовых учреждений утверждают, что Закон не просто грозит рынкам денежных переводов и электронных денег в Украине. Фактически, он их полностью уничтожает.

А это огромный удар по экономике страны. Чтобы представить объемы средств, которые циркулируют по безналичным каналам переводов, приводим статистику НБУ за 2019 год с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами:

- в Украину — 2 271 млн долл. США в эквиваленте (21,94% от общей суммы переводов)

- за пределы Украины — 398 млн долл. США в эквиваленте (3,85% от общей суммы переводов)

- в пределах Украины — 197,93 млрд грн или 7 679 млн долл. США в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов).

Новый закон уничтожает старые правила, но не предоставляет альтернативных, понятных рынку и приемлемых для реализации правил работы. В Украине не введены разумные правила дистанционной идентификации, как это произошло в Европе, нет внятных новых правил эмиссии электронных денег и предоплаченных карт. Элементарно нет разработанных технических возможностей быстрой верификации данных клиента.

По мнению экспертов, такой подход приведет к убийству рынка безналичных переводов и возвращению расчетов в наличке. А это нивелирует все достижения НБУ предыдущих лет по построению платежной инфраструктуры, на что были потрачены миллионы долларов и идет вразрез с представленной “Стратегией развития финансового сектора до 2025 года”, утвержденной Нацбанком.

Примечательно, что закон, который вступит в силу 28 апреля, обязывает Нацбанк в течение трех месяцев привести нормативно-правовую базу в соответствие с законом.

Однако все субъекты финансового мониторинга – те же банки или платежные системы, – обязаны переделать свою внутреннюю систему мониторинга уже 28 апреля. Что фактически невозможно, ведь правовые нормы, введенные законом, требуют разъяснений в виде нормативно-правовых актов Нацбанка.

После 28 апреля все участники финансового рынка будут вынуждены выбирать – или работать с нарушениями, или прекращать свою деятельность до появления четких правил работы от Нацбанка.

В первом случае они рискуют оплачивать не просто огромные – неподъемные штрафные санкции. Например, максимальная сумма штрафа согласно новому закону – 135 млн грн и он может быть выписан за “необеспечение надлежащей организации и проведения финансового мониторинга, отсутствие надлежащей системы управления рисками”. Такая размытая формулировка, как показывает практика работы НБУ, позволяет штрафовать за практически любое нарушение. В случае наложения штрафа на банк оплачивать его будут фактически деньгами вкладчиков.

Для сравнения, штраф по подобной формулировке до принятия нового Закона составлял около 34 тыс. грн.

Участники рынка переводов бьют тревогу – в условиях начавшегося экономического кризиса, пандемии коронавируса и карантина эта ситуация коснется каждого украинца. Рынок неоднократно обращал внимание как Национального банка Украины, так и ряда наших законодателей на эту проблему, но пока реакции с их стороны нет. Если имплементацию закона не отложат на более длительный срок, 28 апреля станет черным днем для финансового рынка страны.