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Новости
Экономика и Финансы
17 апреля 20, 09:27
В Украине вступают новые правила для перевода денег
перевод денег
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Новые правила не касаются оплаты коммунальных услуг и погашения небольших кредитов.
Обновленные требования к списку информации о плательщиках и получателях, вступающие в силу 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу денег. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Новые требования вводятся в рамках вступления в силу закона о предотвращении и пресечении легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Закон предусматривает следующие два основных требования:

идентифицировать и проверить плательщика;
сопровождать перевод средств из необходимого списка данных о плательщике и получателе.

В то же время обновленные требования закона не применяются для:

оплаты проживания и коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных платежей и сборов (независимо от суммы);
оплаты кредита до 30 тыс. грн;
перевода для оплаты товаров и услуг, осуществленных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
всех денежных переводов в Украину до 5 тыс. грн;
снятия средств со своего счета.

В НБУ отметили, что оплата счетов за коммунальные услуги является операцией с низким уровнем риска в соответствии с национальной оценкой риска в области предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, проверки и изучения.

"Требования статьи 14 Закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе не распространяется на операции по уплате коммунальных услуг", - уточнили в НБУ.

Источник: https://112.ua/
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