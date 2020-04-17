В Украине вступают новые правила для перевода денег

Обновленные требования к списку информации о плательщиках и получателях, вступающие в силу 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу денег. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.





Новые требования вводятся в рамках вступления в силу закона о предотвращении и пресечении легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.





Закон предусматривает следующие два основных требования:





идентифицировать и проверить плательщика;

сопровождать перевод средств из необходимого списка данных о плательщике и получателе.





В то же время обновленные требования закона не применяются для:





оплаты проживания и коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных платежей и сборов (независимо от суммы);

оплаты кредита до 30 тыс. грн;

перевода для оплаты товаров и услуг, осуществленных плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

всех денежных переводов в Украину до 5 тыс. грн;

снятия средств со своего счета.





В НБУ отметили, что оплата счетов за коммунальные услуги является операцией с низким уровнем риска в соответствии с национальной оценкой риска в области предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, проверки и изучения.





"Требования статьи 14 Закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе не распространяется на операции по уплате коммунальных услуг", - уточнили в НБУ.



