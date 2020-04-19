Минобразования разъяснило, как завершить учебный год

Министерство образования Украины написало разъяснение руководителям департаментов (управлений) образования и науки и руководителям школ, как завершить учебный год. Из этого письма становится ясно, что за парты ученики 1-8 и 10 классов в этом учебном году уже не вернутся.

"Мы готовимся к различным вариантам развития событий, поэтому предоставили такое расширенное разъяснение, подробно рассказали о способах и возможностях, которые могут использовать учителя и ученики во время дистанционного обучения. Если правительство примет соответствующее решение о продлении карантина или о том, что школьники не вернутся в этом году за парты, тогда так и будет. Пока такого решения нет", - прокомментировала разъяснения LIGA.net и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Мы прочли разъяснения и выбрали самое важное, что следует знать родителям, учителям и детям.

Как закончить учебный год

По закону о полном общем среднем образовании, организация обучения и выполнения образовательной программы являются внутренними вопросами каждой школы.

МОН предлагает не проводить массовые мероприятия, в том числе последние звонки и выпускные вечера.

Ученикам 1-8, 10 классов, которые не планируют учиться в другом учебном заведении, советуют направить копии документов по электронной почте или иным способом, а оригинал отдать в сентябре. Тогда же в сентябре советуют организовать в 2-11-х классах входящее оценивание учеников, чтобы диагностировать уровень знаний за предыдущий год и планирование дальнейшей работы по материалу, который ученики изучали дистанционно.

А в учебном плане существенно увеличить учебное время в следующем учебном году, чтобы обобщить и закрепить учебный материал за предыдущий год.

Еще в этом учебном году следует оформить свидетельства о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся - до 15 июня 2020 года. Руководителям школ также советуют разработать и утвердить графики выдачи выпускникам 9-х классов свидетельств с учетом противоэпидемических требований.

Сейчас же педагогам советуют:

- организовать отдельные дистанционные консультации ученикам, которые болеют или на самоизоляции;

- составить график дистанционных проверочных работ и устных опросов так, чтобы не перегрузить учащихся;

- итоговое годовое оценивание учебных достижений провести дистанционно;

- завершить учебный год в соответствии со структурой, определенной заведением общего среднего образования в начале учебного года, а также с учетом выполнения календарно-тематических планов;

- завершить оформление школьной документации, в частности заполнения классных журналов, после принятия правительством решения по ослаблению карантина.

Как оценить учеников в пределах дистанционного обучения

Для учеников 1-2-х и 3-х пилотных классов начальной школы применяется формовочное и итоговое оценивание.

Для учащихся 3-4-х классов начальной школы, базовой и профильной школы - текущее, формовочное и итоговое (тематическое, семестровое, годовое) оценивание.

Оценивать можно в синхронном или асинхронном режиме.

Синхронный режим - это более объективное оценивание, но оно требует соответствующего технического обеспечения у учителя и всех учеников.

Остается риск технических сбоев во время выполнения отдельными учениками задачи, поэтому следует применять индивидуальный подход и предусмотреть возможность повторного выполнения теста (контрольной, самостоятельной работы и так далее).

В синхронном режиме ученики могут:

- выполнять тесты на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle и так далее - по выбору учителя и с учетом возможностей ученика;

- выполнять письменные работы, в том числе диктанты, с использованием видеоинструментов Skype, Zoom и тому подобное;

- участвовать в устных формах контроля (устный перевод, чтение наизусть стихотворения и прозаических текстов, презентация и защита проектов и т.п.) с использованием видеоинструментов Skype, Zoom индивидуально или в группах;

- участвовать в онлайн-семинарах и онлайн-форумах с использованием видеоинструменты Skype, Zoom или в чатах на платформах дистанционного обучения (например, Moodle) в закрытых группах Facebook и других;

Асинхронный режим более гибкий, ученики могут выполнять задания в удобное время, но не менее объективен.

Поэтому МОН рекомендует настроить опцию прохождения теста один раз и ограничить время на выполнение задания, установить срок для сдачи теста (контрольной, практической или самостоятельной работы и тому подобное), сообщать результаты индивидуально после сдачи работ всеми учениками

Если надо, учитель может провести дополнительный устный опрос учеников по телефону или через видеосвязь.

В асинхронном режиме ученики могут:

- выполнять задания на одной из платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle и другие - по выбору учителя);

- выполнять письменные работы в текстовых редакторах (Word и другие) или в тетрадях и ​​отправлять учителю файлы с выполненными заданиями по электронной почте, в один из мессенджеров (Viber, WhatsApp, Facebook и так далее) или другими средствами почтовой связи (при отсутствии технических средств обучения или доступа к интернету);

- писать диктанты с использованием аудио и видеозаписи, созданных и отправленных учителем;

- снимать на видео или записывать аудио устных ответов и отправлять файлы учителю средствами электронной связи и тому подобное.

Результаты оценивания МОН советует сообщать ученикам так:

- фиксировать в электронном дневнике, если таковой имеется;

- отправлять ребенку индивидуально через смс, электронную почту, мессенджеры и тому подобное.

О том, каким образом учитель будет оценивать класс, родителей и учеников следует сообщить заранее, или обнародовать это на сайте школы.

Обнародование списка оценок для всего класса является недопустимым

Текущее оценивание учителя могут осуществлять в устной и письменной форме: тестирование, практические, контрольные, диагностические работы, исследовательские и творческие проекты, эссе, устные собеседования и опросы тому подобное.

Количество работ для такой оценки при дистанционном обучении стоит оптимизировать, чтобы не перегружать детей.

Тематическое, семестровое и годовое оценивание можно проводить удаленно, с использованием цифровых технологий.

Если по учебному предмету не предусмотрены тематические итоговые работы, итоговую оценку можно поставить по результатам текущего оценивания.

Ученики, которые не имеют результатов текущего оценивания по объективным причинам, могут быть оценены по результатам проведения семестровой контрольной работы.

МОН рекомендует ввести гибкий график проведения итоговых контрольных работ за II семестр, общая продолжительность которого должна составлять не менее двух недель.

В министерстве советуют предварительно прислать ученикам график проведения всех видов оценивания, в котором будет указываться:

- форма и вид оценивания по каждому учебному предмету;

- необходимые для этого ресурсы;

- дата и продолжительность проведения оценивания (для синхронного режима);

- дата и время размещения задач, конечный срок и способ их представления (для асинхронного режима);

Учитель должен получить обратную связь от всех учеников, ознакомились ли они с ним, могут ли технически выполнить и отправить задание в срок.

Если кто-то из учеников не может это сделать, следует предусмотреть для них другой способ.

Учеников 4-х и 9-х классов в 2019-2020 учебном году освободили от государственной итоговой аттестации (ГИА), поэтому в документах об образовании делается запись "уволен (а)".

Для учащихся 1-2-х классов, а также 3-х пилотных классов НУШ, применяется формовочное и итоговое (завершающее) оценивание через наблюдение за поведением учеников в различных видах деятельности и отслеживание динамики успешности выполнения ими учебных задач.

Учебные и творческие работы учеников систематизируются в портфолио, которое используется при оценивании для отслеживания учебного продвижения учеников. Наблюдение ведется учителем в течение года.

Для учащихся 2-х классов и 3-х пилотных классов НУШ рекомендуется отправлять задания для проведения диагностических работ, выполняемых учениками на распечатанных бланках, в тетрадях или на отдельных листах.

Результаты выполненных работ фотографируют и присылают учителю по электронной почте, одним из мессенджеров (Viber, Facebook, WhatsApp и т.д.) или обычной почте.

Диагностические работы могут также создаваться учителем и выполняться учениками на одной из платформ дистанционного обучения (Googleclassroom, Naurok, Moodle и др. По выбору учителя).

Самооценивание является неотъемлемой составляющей формовочного оценивания, поэтому к задачам, которые направляет учитель детям для выполнения, желательно добавлять задачи для самооценивания по той шкале, которая уже знакома ученикам и применялась ранее.

Задачи, подготовленные учителем с помощью электронных средств, могут содержать инструмент для самооценивания учеников в игровой форме, что будет способствовать повышению мотивации учеников к их выполнению.

Источник: liga.net/

