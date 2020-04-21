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Экономика и Финансы
20 апреля 20, 23:41
Такого не было еще никогда. Цены на нефть рухнули ниже нуля
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Нефть рухнула почти до минус 40 долларов

Впервые в мировой истории зафиксирована отрицательная (!) цена на нефть Стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в мае упала до минус 37 долларов за баррель по состоянию на 21.30, а позднее и до -40 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Во время торгов 20 апреля американская нефть WTI резко дешевела и ее стоимость сначала упала до одного доллара, потом - до нуля, далее - цена стала отрицательной, потом подорожала до 22-35 центов за баррель. После того на лондонской бирже ICE произошел резкий обвал стоимости более чем на 300% и цена стала мину 40 долларов за баррель.


Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне также снизились на 20%, до 20.8 долларов за баррель.

На открытии торгов баррель WTI с поставкой в мае стоил больше 17 долларов, но позднее цена стала падать и опустилась сначала до нуля, а потом и значительно ниже. К окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже цена WTI опустилась почти на 300% - до -37,6 доллара за баррель.

Эксперт Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко считает, что это беспрецедентный случай для финансового рынка, пишет РБК.

- На физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого пика не было. Вероятно, дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату, - считает Грушевенко.

Как сообщала КП в Украине неделю назад, несмотря на соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти (на 9.7 млн баррелей в сутки), достигнутое в целях стабилизации и роста цен, стоимость сырья после небольшого взлета вернулась к падению. Так, на торгах 14 апреля, цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,5%, опустившись ниже 30 долларов за баррель впервые с 3 апреля.

Цена на нефть марки WTI снизилась на 5,7% и торгуется на уровне 21,1 доллар за баррель.

Сразу после утверждения сделки цены на нефть подскочили, но вскоре начали падать. Сейчас, 14 апреля, Brent торгуется немногим выше 31 доллара за баррель.

В чем заключается соглашение соглашение ОПЕК+

Новое соглашение предусматривает совокупное снижение нефтедобычи:

- в мае-июне − на 9,7 миллиона баррелей в сутки; 
- в июле-декабре − на 7,7 миллиона баррелей в сутки; 
- в январе 2021-апреле 2022 года − на 5,8 миллиона баррелей в сутки. 

В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 миллиона баррелей каждая с уровня 11 миллионов баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу на 23% от уровня октября 2018 года.

Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года, однако его продление рассмотрят в декабре 2021 года.
kp.ua
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