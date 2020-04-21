Такого не было еще никогда. Цены на нефть рухнули ниже нуля

Впервые в мировой истории зафиксирована отрицательная (!) цена на нефть Стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в мае упала до минус 37 долларов за баррель по состоянию на 21.30, а позднее и до -40 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Во время торгов 20 апреля американская нефть WTI резко дешевела и ее стоимость сначала упала до одного доллара, потом - до нуля, далее - цена стала отрицательной, потом подорожала до 22-35 центов за баррель. После того на лондонской бирже ICE произошел резкий обвал стоимости более чем на 300% и цена стала мину 40 долларов за баррель.





Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне также снизились на 20%, до 20.8 долларов за баррель.

На открытии торгов баррель WTI с поставкой в мае стоил больше 17 долларов, но позднее цена стала падать и опустилась сначала до нуля, а потом и значительно ниже. К окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже цена WTI опустилась почти на 300% - до -37,6 доллара за баррель.

Эксперт Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко считает, что это беспрецедентный случай для финансового рынка, пишет РБК.

- На физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого пика не было. Вероятно, дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату, - считает Грушевенко.

Как сообщала КП в Украине неделю назад, несмотря на соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти (на 9.7 млн баррелей в сутки), достигнутое в целях стабилизации и роста цен, стоимость сырья после небольшого взлета вернулась к падению. Так, на торгах 14 апреля, цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,5%, опустившись ниже 30 долларов за баррель впервые с 3 апреля.

Цена на нефть марки WTI снизилась на 5,7% и торгуется на уровне 21,1 доллар за баррель.

Сразу после утверждения сделки цены на нефть подскочили, но вскоре начали падать. Сейчас, 14 апреля, Brent торгуется немногим выше 31 доллара за баррель.

Новое соглашение предусматривает совокупное снижение нефтедобычи:

- в июле-декабре − на 7,7 миллиона баррелей в сутки;