Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.31
USD
27.06
RUB
0.35
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
21 апреля 20, 10:46
Украина предлагает миру свои хранилища для нефти — Нафтогаз
нафтогаз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас, уверен Юрий Витренко

Украина может предложить свои мощности для хранения мировой нефти.

Об этом на фоне падения цен на нефть заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

По его словам, в мире "уже негде хранить нефть", и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Украина же имеет нефтетранспортную систему и заводы.

"В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости", — написал Витренко в соцсети.

По его словам, бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.

"Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать... Нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

Он также добавил, что ранее в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил после падения цен на нефть, что США закачают в нефтехранилища 75 млн баррелей сырья. Таким образом, стратегические нефтехранилища будут полностью заполнены.
Delo
Ещё по теме:
Трамп признался, что хочет примирения Украины и России
У мэра города в Тернопольской области обнаружен коронавирус
В Канаде и Новой Зеландии массово охотятся на плюшевых мишек
Как вашим пожилым близким пережить эпидемию? Советы Супрун
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Падение цены на нефть: причины и последствия для Украины
noimageЧем грозит "ящик пандоры" Национального банка
noimageТакого не было еще никогда. Цены на нефть рухнули ниже нуля
Лента новостей