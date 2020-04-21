Падение цены на нефть: причины и последствия для Украины

Это исторический минимум с момента открытия NYMEX фьючерсов на нефть в 1983 году.





21 апреля стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в ​​мае вернулась к положительному значению — $1,58.





В мире пандемия. Все перешли к карантинным мероприятиям. Упало промышленное производство, туризм, транспортные перевозки, авиасообщение, а потому резко снизился спрос на нефтепродукты, — рассказывает генеральный директор ТД SunOil Леонид Косянчук.









Добыча и переработка нефти — это непрерывные процессы. В то же время остановить добычу или нефтепереработку — очень дорогостоящий и болезненный процессы.





Получилось так, что резервуарные парки сырья и готовой продукции дошли до своего предела. То есть образовался сильный избыток нефти и нефтепродуктов. К тому же на эту ситуацию наложилась ценовая война между РФ, США и Саудовской Аравией.





Сейчас транспортная составляющая превысила стоимость самой нефти.





Это довольно истеричное событие, которое произошло в конце биржевой сессии. На открытие торгов котировки майских фьючерсов WTI были $17 за баррель. А после 21.00 достигли почти $40.





Мы должны ориентироваться не на майские фьючерсы, которые закончатся 21 мая, а на июньские. Там цена будет $20 за баррель и это, пожалуй, та стоимость с которой стартует выход мировой экономики из рецессии.





Для Украины падение цены на нефть ничего не изменит. Потому что с апрельских фьючерсов нефтепродукты поступят к нам не раньше конца августа.





Ценообразование на бирже нефти и нефтепродуктов — это процессы коррелированные, но не синхронизированные во времени. Разница между ними составляет 45-60 суток после поставки нефти на завод.





То есть если в мае сырье попадет на нефтеперерабатывающие заводы, то нефтепродукты мы получим к концу июля.





Стоимость в Украине зависит от двух факторов — цены внешнего рынка нефтепродуктов и курса гривны относителньо евро, поскольку активный налог определяется в этой валюте на 1 тыс. литров.





Сегодня производитель нефтепродуктов за тонну готового бензина получит $200, а Украина, ничего не переделывая и не перевозя, получит $436.





В розничной цене доля налогов превышает 70%. Это значит, что если бы нам кто-то подарил месячное потребление бензина, его стоимость была бы около 12 грн/л. Это те налоги государству и расходы на его доставку к АЗС.





Далее нужно следить за внешним рынком нефтепродуктов и за действиями Национального банка. Ведь если будет падать стоимость гривны, цена на бензин будет подниматься на АЗС на 57 коп./л. Чтобы она поднялась по входной стоимости импортного ресурса, он должен подорожать на $20 за тонну.



