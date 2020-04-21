Падение цены на нефть: причины и последствия для Украины

Это исторический минимум с момента открытия NYMEX фьючерсов на нефть в 1983 году.
21 апреля стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению — $1,58.
В мире пандемия. Все перешли к карантинным мероприятиям. Упало промышленное производство, туризм, транспортные перевозки, авиасообщение, а потому резко снизился спрос на нефтепродукты, — рассказывает генеральный директор ТД SunOil Леонид Косянчук.
Добыча и переработка нефти — это непрерывные процессы. В то же время остановить добычу или нефтепереработку — очень дорогостоящий и болезненный процессы.
Получилось так, что резервуарные парки сырья и готовой продукции дошли до своего предела. То есть образовался сильный избыток нефти и нефтепродуктов. К тому же на эту ситуацию наложилась ценовая война между РФ, США и Саудовской Аравией.
Сейчас транспортная составляющая превысила стоимость самой нефти.
Это довольно истеричное событие, которое произошло в конце биржевой сессии. На открытие торгов котировки майских фьючерсов WTI были $17 за баррель. А после 21.00 достигли почти $40.
Мы должны ориентироваться не на майские фьючерсы, которые закончатся 21 мая, а на июньские. Там цена будет $20 за баррель и это, пожалуй, та стоимость с которой стартует выход мировой экономики из рецессии.
Для Украины падение цены на нефть ничего не изменит. Потому что с апрельских фьючерсов нефтепродукты поступят к нам не раньше конца августа.
Ценообразование на бирже нефти и нефтепродуктов — это процессы коррелированные, но не синхронизированные во времени. Разница между ними составляет 45-60 суток после поставки нефти на завод.
То есть если в мае сырье попадет на нефтеперерабатывающие заводы, то нефтепродукты мы получим к концу июля.
Стоимость в Украине зависит от двух факторов — цены внешнего рынка нефтепродуктов и курса гривны относителньо евро, поскольку активный налог определяется в этой валюте на 1 тыс. литров.
Сегодня производитель нефтепродуктов за тонну готового бензина получит $200, а Украина, ничего не переделывая и не перевозя, получит $436.
В розничной цене доля налогов превышает 70%. Это значит, что если бы нам кто-то подарил месячное потребление бензина, его стоимость была бы около 12 грн/л. Это те налоги государству и расходы на его доставку к АЗС.
Далее нужно следить за внешним рынком нефтепродуктов и за действиями Национального банка. Ведь если будет падать стоимость гривны, цена на бензин будет подниматься на АЗС на 57 коп./л. Чтобы она поднялась по входной стоимости импортного ресурса, он должен подорожать на $20 за тонну.