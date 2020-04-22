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Экономика и Финансы
22 апреля 20, 09:37
Цена нефти Brent упала ниже минимума 1999 года
нефть
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Цена на нефть эталонной марки Brent с утра 22 апреля рухнула на мировых площадках до $15,99 впервые с 1999 года.
Это так же минимальная цена на нефть в этом веке. Предыдущий ценовой антирекорд XXI века был зафиксирован 19 ноября 2001 года, когда за баррель давали $16,65.

Об этом передает РБК.

Так, после начала торгов нефтью Brent на Лондонской бирже ее цена колебалась в диапазоне $18,5-19 и начала стремительно падать около 06:00 по Киеву. Спустя несколько минут после достижения минимальной отметки баррель снова подорожал, превысив показатель в $17.

Похожая ситуация сложилась и на американской бирже, где стоимость фьючерсов на техасскую марку бренда WTI стабилизировалась в районе $13,75, после чего начала снижаться. По состоянию на 07:28 баррель WTI стоил $10,34.

Напомним, что вчера цена американской нефти на мировых биржах вышла из отрицательной зоны после того, как накануне ушла в минус.

Источник: https://strana.ua/
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