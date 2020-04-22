С ограничениями работают только шесть отраслей, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство не включало стоп-кран для экономики Украины, основные экпортоориентированные отрасли продолжают работать на полную мощность.

"На данный момент с ограничениями работают только шесть отраслей. Это - транспорт, конечное потребление, бары, рестораны, массовые культурные мероприятия", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что реальный сектор экономики от аграрного направления до направления промышленного производства, критическая инфраструктура сегодня работают и продолжают выполнять свои задачи.