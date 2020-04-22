Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.36
USD
27.00
RUB
0.35
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
22 апреля 20, 15:12
С ограничениями работают только шесть отраслей, - Шмыгаль
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Только шесть отраслей экономики на сегодня работают с ограничениями в связи с карантинными мерами по предотвращению распространения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство не включало стоп-кран для экономики Украины, основные экпортоориентированные отрасли продолжают работать на полную мощность.

"На данный момент с ограничениями работают только шесть отраслей. Это - транспорт, конечное потребление, бары, рестораны, массовые культурные мероприятия", - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что реальный сектор экономики от аграрного направления до направления промышленного производства, критическая инфраструктура сегодня работают и продолжают выполнять свои задачи.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Шмыгаль посоветовал готовиться к экономическому кризису
В Украине изменили карантинные ограничения
Бизнесу в Укаине обещают "кредитные каникулы" (ВИДЕО)
В Украине продлят карантин: названа новая дата
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Цена нефти Brent упала ниже минимума 1999 года
noimageШмыгаль: Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест
Лента новостей