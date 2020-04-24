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Экономика и Финансы
23 апреля 20, 20:00
Пенсионный фонд начал выплачивать карантинную тысячу
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Две трети пенсионеров получат доплату на протяжении двух дней. Остальные - не позднее 25 июня.

Украинские пенсионеры начали получать обещанную ранее одноразовую денежную помощь в рамках пандемии с 23 апреля, так называемую "карантинную тысячу". Государство выделило на эти цели 9.9 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Фейсбук.

В ПФУ информируют, что 6.4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля.

Еще 3.5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь на дом в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. 

В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года.

Напомним, недавно Пенсионный фонд выпустил видеоролик с разъяснением, как и когда пенсионеры могут получить "карантинную тысячу" гривен.

Как ранее сообщала КП в Украине, пенсионеры старше 80 лет получат 500 гривен доплаты к пенсии ежемесячно на период карантина.

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kp.ua
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