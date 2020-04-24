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Экономика и Финансы
23 апреля 20, 22:33
Эксперты пророчат гривне крутой обвал до конца года
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Курс украинской гривны упадет до конца 2020 года на четверть. Такой прогноз дали эксперты Fitch Ratings.

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings предрекли резкое снижение курса украинской гривны до конца 2020 года.

Прогнозируется следующее: «Долг государственного сектора вырастет до 57,1% ВВП (64,0% ВВП с учетом гарантий) и 57,4% в 2021 году с 44,4% (50,4% с гарантиями) в 2019 году и приблизится к прогнозному среднему значению 60% «B» из-за более широкого дефицита, также ожидается резкое снижение курса гривны на уровне 25% год к концу 2020 года».

В прогнозе говорится, что «после укрепления на 14% по отношению к доллару в 2019 году, гривна резко обесценилась в середине марта, отражая повышенное неприятие риска и связанный с паникой спрос на иностранную валюту».

Специалисты отмечают, что Национальный банк «позволил обменному курсу скорректироваться, однако вмешался, чтобы сгладить резкие колебания».

По данным агентства, «чистые продажи» в марте составили 2,2 миллиарда долларов.

Также сообщается, что финансовый регулятор «вернулся к позиции чистого покупателя валюты в течение последних трех недель».
Fraza.ua
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