Эксперты пророчат гривне крутой обвал до конца года

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings предрекли резкое снижение курса украинской гривны до конца 2020 года.

Прогнозируется следующее: «Долг государственного сектора вырастет до 57,1% ВВП (64,0% ВВП с учетом гарантий) и 57,4% в 2021 году с 44,4% (50,4% с гарантиями) в 2019 году и приблизится к прогнозному среднему значению 60% «B» из-за более широкого дефицита, также ожидается резкое снижение курса гривны на уровне 25% год к концу 2020 года».

В прогнозе говорится, что «после укрепления на 14% по отношению к доллару в 2019 году, гривна резко обесценилась в середине марта, отражая повышенное неприятие риска и связанный с паникой спрос на иностранную валюту».

Специалисты отмечают, что Национальный банк «позволил обменному курсу скорректироваться, однако вмешался, чтобы сгладить резкие колебания».

По данным агентства, «чистые продажи» в марте составили 2,2 миллиарда долларов.

Также сообщается, что финансовый регулятор «вернулся к позиции чистого покупателя валюты в течение последних трех недель».