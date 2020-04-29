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Новости
Экономика и Финансы
28 апреля 20, 14:36
Создана платформа посвященная карантину и экономике Украины
специальная платформа
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В Украине создана платформа для отслеживания влияния карантина на экономику в реальном времени

За период карантина в Украину официально вернулись 463 тыс. человек, а объем продаж обуви и одежды в магазинах упал на 98,6%.

В Украине создана специальная платформа, посвященная карантину и экономике Украины. По словам одного из ее создателей, бывшего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, «это, пожалуй, самый масштабный и подробный дашборд на эту тему». «На нем можно отслеживать влияние карантина на экономику — всего более 30 показателей, которые обновляются ежедневно/еженедельно/ежемесячно», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что для этого были использованы показатели, по которым можно оценивать изменения состояния заболеваемости, миграционных и демографических процессов, занятости, финансов и торговли, а также бюджета и налогов, начиная с 1 октября 2019 года.

«Теперь можно не гадать, а точно определить, сколько украинцев вернулись в страну (463 тыс. человек), насколько упал объем продаж обуви и одежды в магазинах (-98,6%), как меняется количество безработных (431 тыс. человек) и какая из областей меньше всего потеряла доходов в местный бюджет», — заключил он.




По данным платформы открытых государственных данных Opendatabot, с начала карантина в Украине прекратили работу 277 тысяч физлиц-предпринимателей.
Fraza.ua
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