Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-IX (в народе - "закон о земле"), который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

- Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев, - сказал Зеленский во время церемонии подписания закона.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

Запрещена продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Вступающим в силу законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 гектаров могут покупать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

Документ запрещает продажу государственных и коммунальных земель. А вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.





В Офисе президента ожидают, что закон о рынке земли не только обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на землю для граждан, но и привлечет инвестиции в аграрный сектор.





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Парламент принял закон о рынке земли 30 марта.





Результаты голосования в одной картинке:













Земельный закон - одно из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления расширенного финансирования Украине. В Фонде ожидают, что Украина продолжит работу со Всемирным банком для "адекватной реализации земельной реформы".





Всемирный банк после принятия земельного закона призвал проголосовать остальные важные законопроекты, касающиеся реформы.



