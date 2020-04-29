В июне появится новая монета номиналом 10 гривен. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Такое соотношение является не только удобным для осуществления расчетов и удовлетворяет потребности украинской экономики в наличных деньгах, но и соответствует практике ведущих центральных банков (Канады, Великобритании, Австралии, Дании, Венгрии, Чехии, Японии и т.д.).

Новая оборотная монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.