С 1 июля украинцы станут платить за газ, как промпредприятия

С учетом нынешних цен увеличение стоимости составит не менее гривны за кубометр. При этом никаких изменений с точки зрения выбора поставщика не ожидается.

Как сообщает Страна.ua, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 303 до 1 мая 2021 года специальные обязательства по цене на газ сохраняются для производителей тепла для населения, то есть, ТЭЦ и котельных. Таким образом, они смогут закупать газ по специальным ценам еще весь следующий отопительный сезон.

При этом рядовым потребителям, которые используют газ для приготовления пищи или для газовых котлов, придется покупать газ по рыночной стоимости уже через 2 месяца — с 1 июля этого года. По словам главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, «цена за газ будет как для промышленности».

При этом пока неясно, какими будут рыночные цены на газ в июле, и сколько придется переплачивать, но по состоянию на апрель «Нафтогаз» установил для населения цену на уровне 2,9 грн за куб (без НДС и транспортировки), тогда как промышленность платит до 4,6 грн за куб. С учетом всех налогов и сборов эта цена вырастает соответственно до 4,8 −5,5 грн за куб и 4 −4,5 гривен за куб соответственно.

Таким образом, если бы постановление вступило в действие сейчас, то разница в цене на газ для рядовых потребителей составила бы не менее гривны на одном кубометре.

При этом, как подчеркивается, люди по прежнему не смогут воспользоваться рынком газа, в частности, выбирать поставщика.

Напомним, с1 января 2020 года в Украине начали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Как утверждалось, теперь у украинцев будет два варианта оплаты за газ: по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала) или по рыночной ценам. По задумке правительства это позволит с одной стороны реализовать договоренности с Международным валютным фондом, а с другой — защитить население от излишнего колебания цен.