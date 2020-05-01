Глава МОЗ заявил о риске второй волны коронавируса

В случае преждевременной отмены карантина в Украине может начаться вторая волна заражения коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью Reuters, которое было опубликовано 30 апреля.

По его словам, Украине удалось избежать большого числа заражений благодаря вовремя введенным ограничениям. Степанов подчеркнул, что сейчас ситуация с заболеваемостью в целом под контролем и правительство готовится к поэтапному возвращению к нормальной жизни.

"Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни", − отметил глава Минздрава.

Он указал, что даже после отмены карантина останутся "некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной гигиеной, средствами защиты и что касается рукопожатий".

Степанов также выразил обеспокоенность высоким уровнем заражения среди медицинских работников и анонсировал в следующем месяце проведение 8-10 тысяч тестов на COVID-19 в день.

Напомним, на утро 30 апреля в Украине подтвердили 10406 ​​случаев коронавируса, из них 261 закончился смертью и 1238 − выздоровлением. Среди зараженных более двух тысяч медиков.