Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.26
USD
26.94
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
1 мая 20, 12:05
Глава МОЗ заявил о риске второй волны коронавируса
Максим Степанов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украину ожидает вторая волна заболеваемости, если отменить карантин слишком рано, подчеркнул Максим Степанов.
В случае преждевременной отмены карантина в Украине может начаться вторая волна заражения коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью Reuters, которое было опубликовано 30 апреля.
 
По его словам, Украине удалось избежать большого числа заражений благодаря вовремя введенным ограничениям. Степанов подчеркнул, что сейчас ситуация с заболеваемостью в целом под контролем и правительство готовится к поэтапному возвращению к нормальной жизни.
 
"Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни", − отметил глава Минздрава.
 
Он указал, что даже после отмены карантина останутся "некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной гигиеной, средствами защиты и что касается рукопожатий".
 
Степанов также выразил обеспокоенность высоким уровнем заражения среди медицинских работников и анонсировал в следующем месяце проведение 8-10 тысяч тестов на COVID-19 в день.
 
Напомним, на утро 30 апреля в Украине подтвердили 10406 ​​случаев коронавируса, из них 261 закончился смертью и 1238 − выздоровлением. Среди зараженных более двух тысяч медиков.
Korrespondent
Ещё по теме:
Кабмин представил план выхода из карантина
Последствия мощного урагана на Закарпатье. ФОТО
Статистика COVID-19 в мире: почти 3 млн случаев. Карта
Польша готовит чартеры для украинских заробитчан
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей