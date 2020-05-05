Минэнерго запретит строительство солнечных электростанций

В последнее время наболевший вопрос «зеленых» тарифов в Украине стал особенно остро (1 и 2) и сейчас в Минэнерго активно разрабатывают пакет антикризисных мер для стабилизации энергорынка. Как стало известно, правительство планирует остановить строительство новых электростанций на возобновляемых источниках энергии, включая СЭС и ВЭС.

В Минэнерго объясняют необходимость введения запрета тем, что в предыдущие годы в Украине было построено слишком много «зеленых» электростанций и пока государство не может выполнять свои обязательства и выкупать произведенную этими электростанциями энергию по так называемому «зеленому» тарифу.

«Нам сегодня нужно остановить новое строительство «солнца» и «ветра» по «зеленому тарифу» и перейти на аукционную модель поддержки, которая была принята в прошлом году и очень хорошо показала себя в других странах», — Ольга Буславец, врио министра энергетики.

Сейчас правительство договаривается с инвесторами, построившими в Украине крупные солнечные и ветровые электростанции, о добровольном снижении ставки «зеленого» тарифа, который в Украине остается одним из самых высоких в Европе. Также Буславец анонсировала грядущую встречу с инвесторами на уровне премьер-министра Украины.

«Этот вопрос нужно было решать еще в прошлом году. К сожалению, в последнее время очень долго общались с инвесторами, шли дискуссии, и инвесторы не понимали, каким образом будут работать дальше и развивать эту отрасль. Эти переговоры длятся уже более шести месяцев», — посетовала Буславец.

Остается добавить, что по итогам всего 2019 года было инвестировано порядка 3,7 млрд евро в рекордные 4,5 ГВт мощностей возобновляемой электроэнергетики в Украине. В то же время по установленным мощностям СЭС наша страна в 2019 году заняла третье место в Европе.

Источник: menr.gov.ua