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Экономика и Финансы
4 мая 20, 22:29
Зеленский поддерживает приостановку «медреформы» Супрун
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил слухи о приостановке медицинской реформы.

Перечислив ее негативные последствия для системы здравоохранения, украинский лидер заявил, что ждет от «уполномоченных лиц» принятия соответствующих решений.

Второй этап медицинской реформы в Украине может быть приостановлен аж до следующего года. Об этом сообщает telegram-канал «Политика Страны», ссылаясь на свой источник в Минздраве.

В частности, источник сообщил, что у руководства страны сложилось мнение о неготовности страны к подобной реформе, поэтому ее следует приостановить.

«Пока рабочая схема такая обсуждается ‒ приостановить ее действие и запустить с нового года», ‒ сказал он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил эту информацию, записав очередное видеоодращение к нации.

По словам «Зе», из-за нового механизма финансирования может быть уволено до 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы, причем во время бушующей в стране эпидемии коронавируса.

«По новому механизму некоторым больницам хватит денег разве что на дверной замок и плакат „Мы закрылись. Держитесь. Удачи“», ‒ отметил президент, добавив, что «под угрозой оказалась экстренная медпомощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы».

«Поэтому я жду соответствующих решений от всех уполномоченных лиц», ‒ резюмировал Зеленский.
Fraza.ua
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