Цены на нефть уверенно растут

Нефтяные котировки растут в цене после вступления в силу 1 мая новой сделки ОПЕК+ по рекордному сокращению добычи сырья, а также на новостях об ослаблении карантина в ряде стран и замедлении пандемии коронавируса.





Стоимость нефти марки Brent на 8:30 по Киеву достигла $28,2 (+3,97%). Цена американской нефти WTI выросла на 6,23% и торгуется на уровне $21,66.





Возобновление китайской экономики, а также ослабление карантина в ряде штатов США и государств Европы и Азии, а также замедление пандемии коронавируса создают благоприятное условия для роста цен на нефть.





Накануне стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,7% и достигла отметки $27,9 за баррель, цена WTI прибавила 7,2% - $21,21 (к 23:30 по Киеву).





Нефтяные котировки начали расти после вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+ по сокращению ежедневной добычи почти на 10 млн баррелей.



