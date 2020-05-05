Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.38
USD
26.96
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
5 мая 20, 11:33
Цены на нефть уверенно растут
нефть
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нефть дорожает после вступления в силу новой сделки ОПЕК+ и ослабления карантина в ряде стран
Нефтяные котировки растут в цене после вступления в силу 1 мая новой сделки ОПЕК+ по рекордному сокращению добычи сырья, а также на новостях об ослаблении карантина в ряде стран и замедлении пандемии коронавируса. 

Стоимость нефти марки Brent на 8:30 по Киеву достигла $28,2 (+3,97%). Цена американской нефти WTI выросла на 6,23% и торгуется на уровне $21,66.

Возобновление китайской экономики, а также ослабление карантина в ряде штатов США и государств Европы и Азии, а также замедление пандемии коронавируса создают благоприятное условия для роста цен на нефть. 

Накануне стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,7% и достигла отметки $27,9 за баррель, цена WTI прибавила 7,2% - $21,21 (к 23:30 по Киеву).

Нефтяные котировки начали расти после вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+ по сокращению ежедневной добычи почти на 10 млн баррелей.

Источник: https://biz.liga.net/
Ещё по теме:
Что Нафтогаз будет делать с рекордными объемами газа
В Украине подешевели бензин, дизтопливо и автогаз
Цена российской нефти Urals упала до минимума 1999 года
Цена на российскую нефть стала отрицательной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Поступления от ЕСВ сократились впервые за четыре года
noimageКурс гривны снова начал падать: данные на 5 мая 2020
noimageЗеленский поддерживает приостановку «медреформы» Супрун
noimageМинэнерго запретит строительство солнечных электростанций
Лента новостей