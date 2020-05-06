Нацбанк обнародовал правила работы коллекторских компаний

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка факторинга".

Как сообщает пресс-служба регулятора, это четвертый из шести запланированных секторальных документов, в которых Нацбанк как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемых изменениях в регулировании.

Предложенные в книге подходы к будущему регулирования рынка факторинга учитывают особенности его функционирования в Украине.

В НБУ отмечают, что сегодня на отечественном рынке преимущественно развивается неклассическая модель работы факторинговых компаний: покупка проблемных или неработающих кредитов для их дальнейшего взыскания, то есть, коллекторская деятельность.

Такие компании покупают задолженность заемщиков в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, банков и финансовых компаний, которые занимаются микрокредитованием. В то же время, в традиционном понимании факторинг позволяет продавцу, который поставил товар и не получил оплату, передать право требования к должнику по договору поставки факторинговой компании, тем самым решая свою проблему с недополученными средствами.

Торговый факторинг является важным финансовым инструментом, который позволяет бизнесу расширить доступ к финансовым ресурсам, компаниям предлагать клиентам выгодные условия оплаты (товарный кредит), повысить объемы продаж, ликвидность баланса, ускорить оборачиваемость активов, пополнить оборотный капитал и избежать кассовых разрывов.

Таким образом, предложенное НБУ регулирование рынка факторинга имеет две ключевые цели:

- содействие развитию в Украине классического торгового факторинга как инструмента доступного и быстрого финансирования и управления дебиторской задолженностью для бизнеса;

- установление требования по прозрачности и соблюдения рыночного поведения при осуществлении коллекторской деятельности и разграничить ее с рынком торгового факторинга.

Для достижения первой цели Национальный банк планирует четко урегулировать и расширить источники финансирования факторинговых компаний, обеспечить им возможность предоставлять дополнительные нефинансовые услуги, упростить доступ на рынок и поддерживать законодательные изменения по защите прав факторов как кредиторов.

В то же время, от учреждений потребуется соблюдение требований по минимальному размеру собственного капитала, предоставление отчетности по обновленным стандартам, соблюдение требований по прозрачности структуры собственности и безупречной деловой репутации владельцев и руководителей компании, предоставление реалистичного бизнес-плана, соблюдение требований по защите прав потребителей.

Для достижения второй цели планируется усилить надзор за рыночным поведением, в частности, в части обеспечения прозрачности и раскрытия информации, защиты прав клиентов через соблюдение компаниями стандартов добропорядочного поведения с должниками.

Для контроля за соблюдением правил рыночного поведения при взыскании проблемной задолженности Национальный банк считает целесообразным разрешить продавать права требования по договорам о предоставлении финансовых услуг только в пользу других финансовых учреждений и вести реестр коллекторских компаний, работающих по договору комиссии / поручения.

Стоит отметить, что Национальный банк не планирует искусственно ограничивать текущую деятельность факторинговых компаний по покупке проблемных задолженностей, но такие компании, как и другие кредитодатели или коллекторы должны будут придерживаться единых стандартов рыночного поведения при взыскании такой задолженности.

В итоге, запланированные изменения позволят защитить права должников при взыскании задолженности коллекторской компанией или финансовым учреждением, а также создать стимулы для дальнейшего развития рынка торгового факторинга.

В Нацбанке отмечают, что внедрение запланированных изменений потребует усилий от участников рынка, поэтому графики приведения деятельности факторинговых компаний в соответствие с ними будут разработаны с учетом объективных сроков и возможностей участников рынка выполнить эти требования.

Напомним, в ноябре 2019 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании рассмотрел проект закона №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".