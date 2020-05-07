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Новости
Экономика и Финансы
7 мая 20, 16:09
ГБР расследует остановку атомных энергоблоков
АЭС
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Бюро заинтересовалось действиями чиновников Минэнерго, которые изменили энергобаланс в пользу закупки электроэнергии у частных компаний.

Госбюро расследований начало расследование в отношении должностных лиц Минэнерго в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 7 мая.

"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - напомнили в бюро.

В связи с этим, как отмечают в ГБР, происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, "убыткам государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства".

Как сообщалось, Минэнерго предлагает АЭС заняться майнингом криптовалют, чтобы не снижать генерацию. А также поручило актуализировать планы по закупке ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками АЭС.

В свою очередь, НКРЭКУ для решения кризисной ситуации в энергетике предлагает повысить стоимость электроэнергии для населения.
Korrespondent
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