ГБР расследует остановку атомных энергоблоков

Госбюро расследований начало расследование в отношении должностных лиц Минэнерго в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 7 мая.

"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - напомнили в бюро.

В связи с этим, как отмечают в ГБР, происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, "убыткам государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства".

Как сообщалось, Минэнерго предлагает АЭС заняться майнингом криптовалют, чтобы не снижать генерацию. А также поручило актуализировать планы по закупке ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками АЭС.

В свою очередь, НКРЭКУ для решения кризисной ситуации в энергетике предлагает повысить стоимость электроэнергии для населения.