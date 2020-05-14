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Экономика и Финансы
13 мая 20, 13:16
Зеленский призвал нардепов поддержать законопроект о банках
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание парламента, на котором ожидается рассмотрение законопроекта о банках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Всем желаю здоровья. Вам и всем украинцам. Хотел бы, чтобы поддержали людей, которые защищают жизнь и здоровье каждого украинца и поаплодировали нашим медикам. Знаете, вопрос банковского вопроса очень затянулся. Медики защищают здоровье и жизнь украинцев, воины защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Есть вопрос защиты нашей экономики", - отметил Зеленский.

По его словам, есть законопроекты важные и исторические, которые должне объединять всю страну и все партии.

"Я хотел бы, чтобы именно так прошло голосование. Хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект", - подчеркнул Зеленский.
censor.net.ua
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